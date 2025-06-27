https://ria.ru/20250627/metropoliten--2025872964.html

Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей

Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025

Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей

Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за то, что тот пьяным упал на рельсы,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:32:00+03:00

2025-06-27T16:32:00+03:00

2025-06-27T16:32:00+03:00

белоярский

ханты-мансийский автономный округ

московский метрополитен

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за то, что тот пьяным упал на рельсы, пытаясь остановить поезд, и тем самым нарушил работу метро, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. "Государственное унитарное предприятие "Московский метрополитен имени Ленина" обратилось в суд с иском о взыскании убытков на более 1,1 миллиона рублей с жителя Белоярского. В иске указано, что на территории метрополитена произошло происшествие, причиной которого стали действия югорчанина", – рассказали в инстанции.По уточнению пресс-службы, на станции метро "Марксистская" пьяный мужчина хотел войти в вагон, когда двери уже закрылись. Он попытался остановить поезд, а в результате упал на рельсы. Из-за его действий было отменено десять поездов, пять внеплановых высадок пассажиров, уточняют в ведомстве, а за 20 минут простоя метрополитен понес убытки в размере более 1,1 миллиона рублей. "Суд рассмотрел дело в отсутствии сторон в порядке заочного производства, решил, что житель Белоярского нарушил правила, и взыскал с него убытки", – сообщили в инстанции.

https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html

https://ria.ru/20250605/draka-2021110478.html

белоярский

ханты-мансийский автономный округ

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белоярский, ханты-мансийский автономный округ, московский метрополитен, происшествия