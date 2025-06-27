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Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
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16:32 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/metropoliten--2025872964.html
Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей
Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей
Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за то, что тот пьяным упал на рельсы,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:32:00+03:00
2025-06-27T16:32:00+03:00
белоярский
ханты-мансийский автономный округ
московский метрополитен
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за то, что тот пьяным упал на рельсы, пытаясь остановить поезд, и тем самым нарушил работу метро, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. "Государственное унитарное предприятие "Московский метрополитен имени Ленина" обратилось в суд с иском о взыскании убытков на более 1,1 миллиона рублей с жителя Белоярского. В иске указано, что на территории метрополитена произошло происшествие, причиной которого стали действия югорчанина", – рассказали в инстанции.По уточнению пресс-службы, на станции метро "Марксистская" пьяный мужчина хотел войти в вагон, когда двери уже закрылись. Он попытался остановить поезд, а в результате упал на рельсы. Из-за его действий было отменено десять поездов, пять внеплановых высадок пассажиров, уточняют в ведомстве, а за 20 минут простоя метрополитен понес убытки в размере более 1,1 миллиона рублей. "Суд рассмотрел дело в отсутствии сторон в порядке заочного производства, решил, что житель Белоярского нарушил правила, и взыскал с него убытки", – сообщили в инстанции.
https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html
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белоярский, ханты-мансийский автономный округ, московский метрополитен, происшествия
Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ, Московский метрополитен, Происшествия
Московский метрополитен взыскал с жителя Югры свыше миллиона рублей

Метрополитен Москвы взыскал с мужчины свыше млн р за попытку остановить поезд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Московский метрополитен взыскал с жителя Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа более 1,1 миллиона рублей за то, что тот пьяным упал на рельсы, пытаясь остановить поезд, и тем самым нарушил работу метро, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.
"Государственное унитарное предприятие "Московский метрополитен имени Ленина" обратилось в суд с иском о взыскании убытков на более 1,1 миллиона рублей с жителя Белоярского. В иске указано, что на территории метрополитена произошло происшествие, причиной которого стали действия югорчанина", – рассказали в инстанции.
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По уточнению пресс-службы, на станции метро "Марксистская" пьяный мужчина хотел войти в вагон, когда двери уже закрылись. Он попытался остановить поезд, а в результате упал на рельсы. Из-за его действий было отменено десять поездов, пять внеплановых высадок пассажиров, уточняют в ведомстве, а за 20 минут простоя метрополитен понес убытки в размере более 1,1 миллиона рублей.
"Суд рассмотрел дело в отсутствии сторон в порядке заочного производства, решил, что житель Белоярского нарушил правила, и взыскал с него убытки", – сообщили в инстанции.
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БелоярскийХанты-Мансийский автономный округМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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