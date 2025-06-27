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"Русснефть" продолжит активно осваивать Восточно-Каменное месторождение - РИА Новости, 27.06.2025
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16:38 27.06.2025
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"Русснефть" продолжит активно осваивать Восточно-Каменное месторождение
"Русснефть" продолжит активно осваивать Восточно-Каменное месторождение - РИА Новости, 27.06.2025
"Русснефть" продолжит активно осваивать Восточно-Каменное месторождение
"Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:38:00+03:00
2025-06-27T16:38:00+03:00
экономика
русснефть
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Евгений Толочек. "Русснефть" перешла к активной фазе промышленного освоения уникального по своей сложности гринфилда - Восточно-Каменного месторождения. Мы построили новые скважины (35 единиц), ввели в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти и ряд других значимых объектов инфраструктуры", - сказал он. Толочек добавил, что компания далеко продвинулась в изучении геологических особенностей участка, в том числе благодаря результативной интерпретации данных сейсморазведки. "Мы многого добились и намерены идти дальше. В текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании", - продолжил Толочек. Большим подспорьем в нефтедобыче, по его словам, становится искусственный интеллект. "Новая технологическая эра вошла в нашу жизнь, и в текущем году искусственный интеллект непременно станет частью нашего производственного цикла", - отметил глава "Русснефти". Акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров в прежнем составе (в него вошли 11 представителей). Также было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
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экономика, русснефть
Экономика, РуссНефть

"Русснефть" продолжит активно осваивать Восточно-Каменное месторождение

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание нефтегазовой компании ОАО "Русснефть"
Здание нефтегазовой компании ОАО Русснефть - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Евгений Толочек.
"Русснефть" перешла к активной фазе промышленного освоения уникального по своей сложности гринфилда - Восточно-Каменного месторождения. Мы построили новые скважины (35 единиц), ввели в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти и ряд других значимых объектов инфраструктуры", - сказал он.
Толочек добавил, что компания далеко продвинулась в изучении геологических особенностей участка, в том числе благодаря результативной интерпретации данных сейсморазведки.
«
"Мы многого добились и намерены идти дальше. В текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании", - продолжил Толочек.
Большим подспорьем в нефтедобыче, по его словам, становится искусственный интеллект. "Новая технологическая эра вошла в нашу жизнь, и в текущем году искусственный интеллект непременно станет частью нашего производственного цикла", - отметил глава "Русснефти".
Акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров в прежнем составе (в него вошли 11 представителей). Также было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
 
ЭкономикаРуссНефть
 
 
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