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Мексика ввела внешнее управление в двух банках после санкций США - РИА Новости, 27.06.2025
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01:48 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/meksika-2025694746.html
Мексика ввела внешнее управление в двух банках после санкций США
Мексика ввела внешнее управление в двух банках после санкций США - РИА Новости, 27.06.2025
Мексика ввела внешнее управление в двух банках после санкций США
Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:48:00+03:00
2025-06-27T01:48:00+03:00
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с последствиями санкций, объявленных министерством финансов США, говорится в официальном заявлении мексиканского регулятора. "Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - указано в коммюнике, которое опубликовано в блоге комиссии в соцсети Х. Ранее США ввели санкции против двух мексиканских банков и одной брокерской компании. Власти Мексики заявили, что доказательства вины от американской стороны представлены не были и что на данный момент выявлены только административные нарушения. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не будет признавать обвинения без предоставления весомых доказательств и действует исключительно в рамках национального законодательства. Меры банковской комиссии предполагают отстранение руководства и административных органов обоих банков с заменой их внешними управляющими. Как подчеркнули в CNBV, эти действия обусловлены возможными последствиями американских ограничений, введенных ранее в отношении этих финансовых учреждений за предполагаемую причастность к отмыванию средств.
https://ria.ru/20250626/ssha-2025571283.html
https://ria.ru/20250626/bank-2025482659.html
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мексика, сша, клаудия шейнбаум
Мексика, США, Клаудия Шейнбаум
Мексика ввела внешнее управление в двух банках после санкций США

Мексика ввела внешнее управление в CI Banco и Intercam Banco после санкций США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) ввела временное внешнее управление в отношении банков CI Banco и Intercam Banco в связи с последствиями санкций, объявленных министерством финансов США, говорится в официальном заявлении мексиканского регулятора.
"Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - указано в коммюнике, которое опубликовано в блоге комиссии в соцсети Х.
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Меры банковской комиссии предполагают отстранение руководства и административных органов обоих банков с заменой их внешними управляющими. Как подчеркнули в CNBV, эти действия обусловлены возможными последствиями американских ограничений, введенных ранее в отношении этих финансовых учреждений за предполагаемую причастность к отмыванию средств.
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