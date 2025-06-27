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Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского - РИА Новости, 27.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:12 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/medal-2025944584.html
Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского
Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского - РИА Новости, 27.06.2025
Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и актер Андрей Мерзликин удостоены медали Александра Твардовского, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025
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2025-06-27T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и актер Андрей Мерзликин удостоены медали Александра Твардовского, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью прошла в Государственном историческом музее в пятницу. "Ведомственной награды были удостоены художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Андрей Мерзликин, музыкант Александр Степанов, музыкальный директор продюсерского центра "Катюша" Нана Хатл, писатель, член Союза писателей России Максим Бахарев, заместитель директора департамента экономики и финансов, главный бухгалтер министерства культуры Российской Федерации Наталья Крук", - говорится в сообщении. Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.
https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html
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россия, александр твардовский, андрей мерзликин, владимир машков, кино, кино и сериалы, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Россия, Александр Твардовский, Андрей Мерзликин, Владимир Машков, кино, Кино и сериалы, Театр, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского

Минкульт: актеров Машкова и Мерзликина удостоили медали Александра Твардовского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и актер Андрей Мерзликин удостоены медали Александра Твардовского, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью прошла в Государственном историческом музее в пятницу.
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"Ведомственной награды были удостоены художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Андрей Мерзликин, музыкант Александр Степанов, музыкальный директор продюсерского центра "Катюша" Нана Хатл, писатель, член Союза писателей России Максим Бахарев, заместитель директора департамента экономики и финансов, главный бухгалтер министерства культуры Российской Федерации Наталья Крук", - говорится в сообщении.
Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.
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КультураРоссияАлександр ТвардовскийАндрей МерзликинВладимир МашковкиноКино и сериалыТеатрМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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