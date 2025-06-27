https://ria.ru/20250627/medal-2025861055.html

Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области"

Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области" - РИА Новости, 27.06.2025

Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:04:00+03:00

2025-06-27T16:04:00+03:00

2025-06-27T19:23:00+03:00

курская область

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже Щеглову, который семь месяцев находился в оккупированном селе и тайно фотографировал преступления ВСУ, в также спрятал от них часть боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику Серёже Щеглова из села Казачья Локня курского Суджанского района, который провел семь месяцев в оккупации. Как рассказал РИА Новости мальчик, он тайно фотографировал на телефон преступления ВСУ на территории района, а также спрятал от украинских захватчиков часть патронов и боеприпасов.

https://ria.ru/20250529/kelendzheridze--2019815064.html

курская область

суджанский район

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курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, общество