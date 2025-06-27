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Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области" - РИА Новости, 27.06.2025
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16:04 27.06.2025 (обновлено: 19:23 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/medal-2025861055.html
Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области"
Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области" - РИА Новости, 27.06.2025
Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:04:00+03:00
2025-06-27T19:23:00+03:00
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже Щеглову, который семь месяцев находился в оккупированном селе и тайно фотографировал преступления ВСУ, в также спрятал от них часть боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику Серёже Щеглова из села Казачья Локня курского Суджанского района, который провел семь месяцев в оккупации. Как рассказал РИА Новости мальчик, он тайно фотографировал на телефон преступления ВСУ на территории района, а также спрятал от украинских захватчиков часть патронов и боеприпасов.
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курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Общество
Школьнику из Суджанского района вручили медаль "Защитник Курской области"

Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" школьнику из Казачьей Локни

© РИА НовостиШкольник, награжденный медалью "Защитник Курской области"
Школьник, награжденный медалью Защитник Курской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости
Школьник, награжденный медалью "Защитник Курской области"
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КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже Щеглову, который семь месяцев находился в оккупированном селе и тайно фотографировал преступления ВСУ, в также спрятал от них часть боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" 10-летнему школьнику Серёже Щеглова из села Казачья Локня курского Суджанского района, который провел семь месяцев в оккупации. Как рассказал РИА Новости мальчик, он тайно фотографировал на телефон преступления ВСУ на территории района, а также спрятал от украинских захватчиков часть патронов и боеприпасов.
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Курская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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