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Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 27.06.2025
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18:25 27.06.2025 (обновлено: 19:09 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/malchik-2025914839.html
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 27.06.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Мальчика, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:25:00+03:00
2025-06-27T19:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ксения мишонова
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мальчика, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале. &quot;Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко &quot;лайт-режим&quot;. Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу. У него проявляется двигательная активность. Он приоткрывает глазки&quot;, — сообщила она.При этом врачи считают, что прогноз по лечению мальчика остается позитивным, болевого синдрома у ребенка нет. В понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии доставили в Центр имени Рошаля.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник признал вину и раскаялся. Ранее он состоял на учете из-за шизофрении.Мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ксения мишонова, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ксения Мишонова, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в аэропорту Шереметьево
Автомобили скорой помощи в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобили скорой помощи в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мальчика, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.
«

"Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко "лайт-режим". Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу. У него проявляется двигательная активность. Он приоткрывает глазки", — сообщила она.

При этом врачи считают, что прогноз по лечению мальчика остается позитивным, болевого синдрома у ребенка нет.
В понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии доставили в Центр имени Рошаля.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник признал вину и раскаялся. Ранее он состоял на учете из-за шизофрении.
Мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКсения МишоноваШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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