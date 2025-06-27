https://ria.ru/20250627/magate-2025920099.html

МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива

МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива - РИА Новости, 27.06.2025

МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива

Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:43:00+03:00

2025-06-27T18:43:00+03:00

2025-06-27T18:43:00+03:00

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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ. "Уровень радиации в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране", - говорится в сообщении Агентства. Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в Агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьёзного повреждения ядерного реактора. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/iran-2024689980.html

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