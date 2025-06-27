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МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива - РИА Новости, 27.06.2025
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18:43 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/magate-2025920099.html
МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива
МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива - РИА Новости, 27.06.2025
МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива
Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:43:00+03:00
2025-06-27T18:43:00+03:00
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персидский залив
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ. "Уровень радиации в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране", - говорится в сообщении Агентства. Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в Агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьёзного повреждения ядерного реактора. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/iran-2024689980.html
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в мире, иран, сша, персидский залив, магатэ
В мире, Иран, США, Персидский залив, МАГАТЭ
МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива

МАГАТЭ: уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ.
"Уровень радиации в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране", - говорится в сообщении Агентства.
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Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в Агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьёзного повреждения ядерного реактора.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 12:32
 
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