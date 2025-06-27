МАГАТЭ оценило уровень радиации в районе Персидского залива
МАГАТЭ: уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Радиация в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране, заявило МАГАТЭ.
"Уровень радиации в районе Персидского залива остаётся в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране", - говорится в сообщении Агентства.
Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в Агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьёзного повреждения ядерного реактора.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".