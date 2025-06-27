https://ria.ru/20250627/magadan-2025731013.html

В Магаданской области уровень реки, подтопившей больницу, начал снижаться

В Магаданской области уровень реки, подтопившей больницу, начал снижаться - РИА Новости, 27.06.2025

В Магаданской области уровень реки, подтопившей больницу, начал снижаться

Уровень воды в реке Берелех, подтопившей больницу в городе Сусуман, Магаданской области, снижается, сообщает администрация Сусуманского округа региона в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:55:00+03:00

2025-06-27T09:55:00+03:00

2025-06-27T09:56:00+03:00

сусуман

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МАГАДАН, 27 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Берелех, подтопившей больницу в городе Сусуман, Магаданской области, снижается, сообщает администрация Сусуманского округа региона в Telegram-канале. Ранее вышедшая из берегов река Берелех подтопила больницу в Сусумане. Некоторых пациентов эвакуировали в Магадан на вертолете. Спасатели предупреждали об обильных дождях на территории всей области. Жителям рекомендовали не выезжать на автодороги. "Вечером 26 июня в Сусуманском районе в результате обильных продолжительных осадков произошло повышение уровень воды в реках. К ночи 27 июня уровень реки Берелех составил 373 сантиметра, а к утру вырос до 465 сантиметров (опасная отметка - 470 см). Произошло подтопление частного сектора в микрорайоне Заречье и на улице Транспортная, а также административного корпуса Сусуманской районной больницы. Затем вода начала спадать", - говорится в сообщении. Дополняется, что опасности дальнейшего подтопления Сусумана нет.

https://ria.ru/20250623/potop-2024745866.html

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сусуман, магаданская область, магадан, происшествия