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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал регионы к совместной работе

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал регионы к совместной работе - РИА Новости, 27.06.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал регионы к совместной работе

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:32:00+03:00

2025-06-27T11:32:00+03:00

2025-06-27T12:20:00+03:00

нижегородская область

политика

россия

белоруссия

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

новгородская областная дума

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы, сообщает пресс-служба парламента региона. Спикер нижегородского парламента встретился с делегациями законодательных органов власти субъектов РФ, прибывшими в Нижний Новгород на XII Форум регионов России и Белоруссии. Законодатели обменялись мнениями по выстраиванию совместной работы по развитию законодательства в регионах. "Законодательное собрание Нижегородской области много лет системно работает, развивая межпарламентское сотрудничество с коллегами в России. С 2008 года развиваются наши отношения с парламентариями из братской Белоруссии. Законодательная власть в России действует как единый слаженный механизм, и региональный парламентаризм является ее важнейшей, незаменимой частью. Практика показывает, что инициативы регионов являются ценным законодательным материалом, который ложится в основу федеральных актов", - цитирует пресс-служба слова Люлина. После встречи состоялась торжественная церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между законодательными собраниями Нижегородской и Запорожской областей, Новгородской областной думой и Госсоветом Крыма. Парламентарии будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая социальную защиту граждан, экономическое развитие территорий, защиту окружающей среды и поддержку местного самоуправления. Взаимодействие будет включать обмен опытом и лучшими практиками, участие в совместных мероприятиях, профессиональный обмен специалистами. Особое внимание будет уделено развитию молодежного парламентаризма. Также было подписано соглашение между Ассоциацией представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при законодательном собрании региона, Брестским областным советом депутатов и Брестской областной ассоциацией местных советов депутатов Республики Беларусь. Ключевыми направлениями совместной работы станут совершенствование местного самоуправления, решение социальных вопросов, внедрение современных управленческих подходов и технологий. Партнеры планируют проводить совместные встречи и консультации, а также делиться информацией об изменениях в законодательстве, важных для местной власти. "Нижегородская область и Белоруссия много лет успешно сотрудничают на парламентском уровне, и сегодняшнее подписание - важный шаг в расширении этого взаимодействия непосредственно на уровне муниципалитетов. Обмен опытом между нашими местными депутатами и главами, совместные проекты в социальной сфере, стажировки специалистов - все это конкретные инструменты, которые позволят находить самые эффективные решения для улучшения жизни людей в городах и районах", – подчеркнул Люлин. Подчеркивается, что нижегородский парламент - единственный законодательный орган субъекта РФ, заключивший соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Белоруссии Стандарт деятельности молодежной палаты.

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https://ria.ru/20250609/nizhniy_novgorod-2021838833.html

https://ria.ru/20250529/semya-2019848795.html

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политика, россия, белоруссия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , новгородская областная дума