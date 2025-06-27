https://ria.ru/20250627/lotereya-2025709808.html
Рыжий котенок Фарт "помог" жительнице Тюменской области выиграть в лотерею
Рыжий котенок Фарт "помог" жительнице Тюменской области выиграть в лотерею - РИА Новости, 27.06.2025
Рыжий котенок Фарт "помог" жительнице Тюменской области выиграть в лотерею
Жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей благодаря найденному на улице рыжему котенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:11:00+03:00
2025-06-27T08:11:00+03:00
2025-06-27T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей благодаря найденному на улице рыжему котенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи". "Юрист Надежда из Тюменской области выиграла 21 880 354 рубля в онлайн-лотерее "Супер 8". В день выигрыша у женщины неожиданно появился новый питомец. Она нашла на улице выброшенных котят, одного удалось поймать и оставить себе. По ее словам, именно новый пушистый член семьи мог принести такую удачу в лотерее", — рассказали в компании. Победительница считает, что рыжий котенок — это к деньгам. Питомца решили назвать Фартом.Женщина рассказала, что наугад купила два лотерейных билета по 500 рублей и выбрала случайные числа. "Когда пришло заветное СМС, Надежда была на работе и совсем не ожидала такого подарка судьбы: "Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам", — процитировали ее в пресс-службе. Женщина пока не знает, на что потратит выигрыш. Она уточнила, что прежде всего подумала о благотворительности, но точно решит, когда получит приз.
https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
https://ria.ru/20250403/lotereya-2009028576.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, россия, лотерея
Хорошие новости, Общество, Тюменская область, Россия, Лотерея
Рыжий котенок Фарт "помог" жительнице Тюменской области выиграть в лотерею
Жительница Тюмени выиграла более 20 млн руб благодаря рыжему котёнку Фарту
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей благодаря найденному на улице рыжему котенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи".
"Юрист Надежда из Тюменской области
выиграла 21 880 354 рубля в онлайн-лотерее "Супер 8". В день выигрыша у женщины неожиданно появился новый питомец. Она нашла на улице выброшенных котят, одного удалось поймать и оставить себе. По ее словам, именно новый пушистый член семьи мог принести такую удачу в лотерее", — рассказали в компании.
Победительница считает, что рыжий котенок — это к деньгам. Питомца решили назвать Фартом.
Женщина рассказала, что наугад купила два лотерейных билета по 500 рублей и выбрала случайные числа.
"Когда пришло заветное СМС, Надежда была на работе и совсем не ожидала такого подарка судьбы: "Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам", — процитировали ее в пресс-службе.
Женщина пока не знает, на что потратит выигрыш. Она уточнила, что прежде всего подумала о благотворительности, но точно решит, когда получит приз.