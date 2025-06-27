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Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2025
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https://ria.ru/20250627/lnr-2025712083.html
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР
В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:30:00+03:00
2025-06-27T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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донецкая народная республика
андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Белогоровка уничтожен укрепрайон противника, расположенный в лесополосе на административной границе между ЛНР и ДНР. Таким образом, украинские боевики утратили контроль на данном участке местности, что позволило ВС РФ взять под огневой контроль двухкилометровый участок границы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что под контролем ВСУ еще находятся стратегические высоты в данном районе, что позволяет держать линию обороны и частично контролировать обстановку. "Именно по этой причине участок юго-западнее населенного пункта Белогоровка до сих пор находится в так называемой серой зоне", - пояснил Марочко.
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР

Марочко: ВС РФ отбили у ВСУ участок административной границы ЛНР у Белогоровки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Юго-западнее населенного пункта Белогоровка уничтожен укрепрайон противника, расположенный в лесополосе на административной границе между ЛНР и ДНР. Таким образом, украинские боевики утратили контроль на данном участке местности, что позволило ВС РФ взять под огневой контроль двухкилометровый участок границы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что под контролем ВСУ еще находятся стратегические высоты в данном районе, что позволяет держать линию обороны и частично контролировать обстановку.
"Именно по этой причине участок юго-западнее населенного пункта Белогоровка до сих пор находится в так называемой серой зоне", - пояснил Марочко.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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