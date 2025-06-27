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Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР
В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:30:00+03:00
2025-06-27T08:30:00+03:00
2025-06-27T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Белогоровка уничтожен укрепрайон противника, расположенный в лесополосе на административной границе между ЛНР и ДНР. Таким образом, украинские боевики утратили контроль на данном участке местности, что позволило ВС РФ взять под огневой контроль двухкилометровый участок границы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что под контролем ВСУ еще находятся стратегические высоты в данном районе, что позволяет держать линию обороны и частично контролировать обстановку. "Именно по этой причине участок юго-западнее населенного пункта Белогоровка до сих пор находится в так называемой серой зоне", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР
Марочко: ВС РФ отбили у ВСУ участок административной границы ЛНР у Белогоровки