https://ria.ru/20250627/lnr-2025712083.html

Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР

Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 27.06.2025

Военный эксперт рассказал о ситуации у Белогоровки в ЛНР

В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:30:00+03:00

2025-06-27T08:30:00+03:00

2025-06-27T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. В районе Белогоровки остававшийся за ВСУ двухкилометровый участок административной границы ЛНР перешел под огневой контроль РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Белогоровка уничтожен укрепрайон противника, расположенный в лесополосе на административной границе между ЛНР и ДНР. Таким образом, украинские боевики утратили контроль на данном участке местности, что позволило ВС РФ взять под огневой контроль двухкилометровый участок границы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что под контролем ВСУ еще находятся стратегические высоты в данном районе, что позволяет держать линию обороны и частично контролировать обстановку. "Именно по этой причине участок юго-западнее населенного пункта Белогоровка до сих пор находится в так называемой серой зоне", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность