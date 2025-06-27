https://ria.ru/20250627/litiy-2025771982.html

Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР

Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025

Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР

Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro. "[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:47:00+03:00

2025-06-27T11:47:00+03:00

2025-06-27T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro. "[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР - Прим.ред) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области. Вместе с тем, помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов, пишет издание. Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.

https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025711952.html

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