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Figaro: ВС РФ взяли под контроль второе крупное месторождение лития на Украине
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro.
"[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР - Прим.ред) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", — говорится в публикации.
"[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР - Прим.ред) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области.
Вместе с тем, помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов, пишет издание.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
Вместе с тем, помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов, пишет издание.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.