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Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 27.06.2025 (обновлено: 12:28 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/litiy-2025771982.html
Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР
Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 27.06.2025
Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР
Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro. "[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:47:00+03:00
2025-06-27T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro. "[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР - Прим.ред) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области. Вместе с тем, помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов, пишет издание. Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025711952.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР

Figaro: ВС РФ взяли под контроль второе крупное месторождение лития на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, пишет издание Le Figaro.

"[Взяв - Прим.ред] этот на первый взгляд безобидный поселок (Шевченко в ДНР - Прим.ред) (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией — Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области.

Вместе с тем, помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов, пишет издание.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
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