https://ria.ru/20250627/kuban-2025912105.html
Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов
Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов - РИА Новости, 27.06.2025
Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов
В Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья, для них в рамках развития адаптивных видов спорта приспособили около 1 тысячи... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:12:00+03:00
2025-06-27T18:12:00+03:00
2025-06-27T18:12:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
александр власов
вениамин кондратьев
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья, для них в рамках развития адаптивных видов спорта приспособили около 1 тысячи объектов, сообщает пресс-служба администрации региона. Реализацию госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" обсудили на заседании правительственной комиссии, которое провел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В совещании принял участие в режиме видеоконференцсвязи вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. На данный момент в Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья при среднем показателе по стране – 25,5%. Регион также продолжает лидировать и по многим другим показателям: развитию комплекса "ГТО", студенческому спорту, числу занимающихся жителей края и инфраструктуре. "В 2025 году в бюджете Краснодарского края предусмотрели 17,6 миллиарда рублей общих расходов по разделу "Физическая культура и спорт". Помимо этого, выделяют дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры и финансирование мероприятий в сфере массового спорта. Совершенствование спортивной отрасли Кубани является одним из приоритетных направлений работы администрации края в соответствии с поручениями губернатора Вениамина Кондратьева. В 2024 году край стал победителем всероссийского конкурса за вклад в развитие спорта как лучший регион России", – сообщил на заседании Власов. На Кубани действует региональный проект "Спорт – норма жизни". Он отвечает за создание условий для всех категорий и групп населения занятиями физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе проект предусматривает повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва. На заседании обсудили увеличение расходов субъектов страны в отрасли физической культуры и спорта, а также реализацию спортивных мероприятий в регионах. Кроме того, речь шла об уровне удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом в субъектах страны, вопросе формирования экспертного совета правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
https://ria.ru/20250627/zal-2025905925.html
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краснодарский край, александр власов, вениамин кондратьев, дмитрий чернышенко
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Власов, Вениамин Кондратьев, Дмитрий Чернышенко
Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов
Около 1000 спортобъектов Кубани оборудованы для людей с ограничениями здоровья
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья, для них в рамках развития адаптивных видов спорта приспособили около 1 тысячи объектов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Реализацию госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" обсудили на заседании правительственной комиссии, которое провел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В совещании принял участие в режиме видеоконференцсвязи вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.
На данный момент в Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья при среднем показателе по стране – 25,5%. Регион также продолжает лидировать и по многим другим показателям: развитию комплекса "ГТО", студенческому спорту, числу занимающихся жителей края и инфраструктуре.
"В 2025 году в бюджете Краснодарского края предусмотрели 17,6 миллиарда рублей общих расходов по разделу "Физическая культура и спорт". Помимо этого, выделяют дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры и финансирование мероприятий в сфере массового спорта. Совершенствование спортивной отрасли Кубани является одним из приоритетных направлений работы администрации края в соответствии с поручениями губернатора Вениамина Кондратьева. В 2024 году край стал победителем всероссийского конкурса за вклад в развитие спорта как лучший регион России", – сообщил на заседании Власов.
На Кубани действует региональный проект "Спорт – норма жизни". Он отвечает за создание условий для всех категорий и групп населения занятиями физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе проект предусматривает повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва.
На заседании обсудили увеличение расходов субъектов страны в отрасли физической культуры и спорта, а также реализацию спортивных мероприятий в регионах. Кроме того, речь шла об уровне удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом в субъектах страны, вопросе формирования экспертного совета правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".