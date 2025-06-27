https://ria.ru/20250627/kuban-2025912105.html

Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов

Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов - РИА Новости, 27.06.2025

Жителям Кубани с ограничениями здоровья доступны около 1000 спортобъектов

В Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья, для них в рамках развития адаптивных видов спорта приспособили около 1 тысячи... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:12:00+03:00

2025-06-27T18:12:00+03:00

2025-06-27T18:12:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

александр власов

вениамин кондратьев

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153310/34/1533103414_0:117:3840:2277_1920x0_80_0_0_40d2f74125ce3ac3312191b359896f61.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья, для них в рамках развития адаптивных видов спорта приспособили около 1 тысячи объектов, сообщает пресс-служба администрации региона. Реализацию госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" обсудили на заседании правительственной комиссии, которое провел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В совещании принял участие в режиме видеоконференцсвязи вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. На данный момент в Краснодарском крае тренируются порядка 46% граждан с ограничениями здоровья при среднем показателе по стране – 25,5%. Регион также продолжает лидировать и по многим другим показателям: развитию комплекса "ГТО", студенческому спорту, числу занимающихся жителей края и инфраструктуре. "В 2025 году в бюджете Краснодарского края предусмотрели 17,6 миллиарда рублей общих расходов по разделу "Физическая культура и спорт". Помимо этого, выделяют дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры и финансирование мероприятий в сфере массового спорта. Совершенствование спортивной отрасли Кубани является одним из приоритетных направлений работы администрации края в соответствии с поручениями губернатора Вениамина Кондратьева. В 2024 году край стал победителем всероссийского конкурса за вклад в развитие спорта как лучший регион России", – сообщил на заседании Власов. На Кубани действует региональный проект "Спорт – норма жизни". Он отвечает за создание условий для всех категорий и групп населения занятиями физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе проект предусматривает повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва. На заседании обсудили увеличение расходов субъектов страны в отрасли физической культуры и спорта, а также реализацию спортивных мероприятий в регионах. Кроме того, речь шла об уровне удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом в субъектах страны, вопросе формирования экспертного совета правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

https://ria.ru/20250627/zal-2025905925.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, александр власов, вениамин кондратьев, дмитрий чернышенко