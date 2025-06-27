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В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ - РИА Новости, 27.06.2025
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09:47 27.06.2025 (обновлено: 10:39 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/krym-2025729365.html
В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ
В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ - РИА Новости, 27.06.2025
В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ
В Крыму задержали местного жителя, собравшего сведения для СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:47:00+03:00
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россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, собравшего сведения для СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что сотрудники СБУ вышли на жителя Симферопольского района, 1981 года рождения, через мессенджер Telegram. Он передавал кураторам сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в Крыму. Его задержали при попытке достать из тайника взрывчатку для самодельной бомбы.Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Суд отправил его под арест.ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы активно ищут потенциальных исполнителей терактов, и призвала россиян быть бдительными.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с задержанным в Крыму агентом СБУ, передававшим данные о российской военной технике
Задержанный в Крыму агент СБУ заявил, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, видео публикует ФСБ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ

ФСБ задержала собиравшего для СБУ данные о военной инфраструктуре жителя Крыма

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, собравшего сведения для СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
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В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
3 июня, 15:51
В спецслужбе уточнили, что сотрудники СБУ вышли на жителя Симферопольского района, 1981 года рождения, через мессенджер Telegram. Он передавал кураторам сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в Крыму. Его задержали при попытке достать из тайника взрывчатку для самодельной бомбы.
Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Суд отправил его под арест.
ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы активно ищут потенциальных исполнителей терактов, и призвала россиян быть бдительными.
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РоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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