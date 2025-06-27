https://ria.ru/20250627/krym-2025729365.html

В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ

В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ - РИА Новости, 27.06.2025

В Крыму задержали мужчину, собиравшего данные для СБУ

В Крыму задержали местного жителя, собравшего сведения для СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:47:00+03:00

2025-06-27T09:47:00+03:00

2025-06-27T10:39:00+03:00

россия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, собравшего сведения для СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что сотрудники СБУ вышли на жителя Симферопольского района, 1981 года рождения, через мессенджер Telegram. Он передавал кураторам сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в Крыму. Его задержали при попытке достать из тайника взрывчатку для самодельной бомбы.Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Суд отправил его под арест.ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы активно ищут потенциальных исполнителей терактов, и призвала россиян быть бдительными.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

https://ria.ru/20250625/terakt-2025308067.html

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с задержанным в Крыму агентом СБУ, передававшим данные о российской военной технике Задержанный в Крыму агент СБУ заявил, что передавал Киеву данные о передвижении российской автомобильной военной техники, видео публикует ФСБ. 2025-06-27T09:47 true PT1M03S

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Ольга Фомченкова

россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия