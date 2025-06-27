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Корреспондент РИА Новости в Узбекистане получил премию "Золотое перо"
Корреспондент РИА Новости в Узбекистане получил премию "Золотое перо" - РИА Новости, 27.06.2025
Корреспондент РИА Новости в Узбекистане получил премию "Золотое перо"
Собственный корреспондент РИА Новости в Узбекистане Дмитрий Поваров стал лауреатом премии "Олтин калам" ("Золотое перо"). РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:57:00+03:00
2025-06-27T16:57:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 27 июн — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в Узбекистане Дмитрий Поваров стал лауреатом премии "Олтин калам" ("Золотое перо").Сегодня в Узбекистане отмечают День работников печати и средств массовой информации. К этому Союз журналистов республики приурочил вручение XIX национальной премии "Олтин калам". Поваров стал лауреатом в номинации "За лучший материал об Узбекистане".Церемония состоялась во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте."Мы все как никогда ощущаем и осознаем, какое большое значение, роль и влияние приобретают средства массовой информации в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов", — говорится в поздравлении президента Шавката Мирзиёева.Президент отметил, что национальным медиа предстоит еще многое сделать для решения таких актуальных задач, как обеспечение в СМИ объективности и верховенства закона, повышение профессиональных знаний и мастерства, освоение современных методов распространения информации.По условиям конкурса "Олтин калам" победителям вручают награды в 18 номинациях. Обладатель главной премии получает специальный диплом, статуэтку и автомобиль. Остальные лауреаты — дипломы, статуэтки и денежные премии в размере от 250 до 500 тысяч рублей.
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Корреспондент РИА Новости в Узбекистане получил премию "Золотое перо"
Корреспондент РИА Новости в Узбекистане Дмитрий Поваров получил премию "Золотое перо" в номинации "За лучший материал об Узбекистане"
2025-06-27T16:57
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Корреспондент РИА Новости в Узбекистане получил премию "Золотое перо"
Корреспондент Поваров получил премию "Золотое перо" за материал об Узбекистане
ТАШКЕНТ, 27 июн — РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости в Узбекистане Дмитрий Поваров стал лауреатом премии "Олтин калам" ("Золотое перо").
Сегодня в Узбекистане отмечают День работников печати и средств массовой информации. К этому Союз журналистов республики приурочил вручение XIX национальной премии "Олтин калам". Поваров стал лауреатом в номинации "За лучший материал об Узбекистане".
Церемония состоялась во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте.
«
"Мы все как никогда ощущаем и осознаем, какое большое значение, роль и влияние приобретают средства массовой информации в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов", — говорится в поздравлении президента Шавката Мирзиёева.
Президент отметил, что национальным медиа предстоит еще многое сделать для решения таких актуальных задач, как обеспечение в СМИ объективности и верховенства закона, повышение профессиональных знаний и мастерства, освоение современных методов распространения информации.
По условиям конкурса "Олтин калам" победителям вручают награды в 18 номинациях. Обладатель главной премии получает специальный диплом, статуэтку и автомобиль. Остальные лауреаты — дипломы, статуэтки и денежные премии в размере от 250 до 500 тысяч рублей.