https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025801230.html

Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу

Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу - РИА Новости, 27.06.2025

Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу

Генеральное консульство России в Кракове закрылось по требованию властей Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:08:00+03:00

2025-06-27T13:08:00+03:00

2025-06-27T14:38:00+03:00

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КРАКОВ, 27 июн — РИА Новости. Генеральное консульство России в Кракове закрылось по требованию властей Польши, передает корреспондент РИА Новости. На здании на улице Бискупа спустили российский флаг. "Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом, закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет", — сказал РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.Он назвал действия Варшавы абсолютно недружественным, ничем не обоснованным шагом. "Причины, по которым закрыто генконсульство, абсолютно надуманные. Я попросил представить доказательства обвинений, предъявленных российской стороне. Нам отказали в предоставлении таких доказательств", — сказал он.По мнению дипломата, в ответ Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.Большинство сотрудников консульства вернутся в Россию, добавил временный поверенный, уточнив, что Польша не объявляла их персонами нон грата.Теперь нагрузка на консульский отдел посольства в Варшаве возрастет, отметил Ордаш. О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил в середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.На закрытие консульства власти дали срок до конца июня. Дипломатам, работавшим там, предписали покинуть Польшу.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила действия Варшавы как сознательное обрушение отношений с Россией и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016548056.html

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html

https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html

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в мире, россия, польша, радослав сикорский, мария захарова, варшава