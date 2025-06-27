https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025801230.html
Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу
Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу - РИА Новости, 27.06.2025
Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу
Генеральное консульство России в Кракове закрылось по требованию властей Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:08:00+03:00
2025-06-27T13:08:00+03:00
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КРАКОВ, 27 июн — РИА Новости. Генеральное консульство России в Кракове закрылось по требованию властей Польши, передает корреспондент РИА Новости. На здании на улице Бискупа спустили российский флаг. "Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом, закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет", — сказал РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.Он назвал действия Варшавы абсолютно недружественным, ничем не обоснованным шагом. "Причины, по которым закрыто генконсульство, абсолютно надуманные. Я попросил представить доказательства обвинений, предъявленных российской стороне. Нам отказали в предоставлении таких доказательств", — сказал он.По мнению дипломата, в ответ Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.Большинство сотрудников консульства вернутся в Россию, добавил временный поверенный, уточнив, что Польша не объявляла их персонами нон грата.Теперь нагрузка на консульский отдел посольства в Варшаве возрастет, отметил Ордаш. О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил в середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.На закрытие консульства власти дали срок до конца июня. Дипломатам, работавшим там, предписали покинуть Польшу.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила действия Варшавы как сознательное обрушение отношений с Россией и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016548056.html
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в мире, россия, польша, радослав сикорский, мария захарова, варшава
В мире, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Варшава
Генконсульство России в Кракове официально прекратило работу
Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию Польши
КРАКОВ, 27 июн — РИА Новости. Генеральное консульство России в Кракове закрылось по требованию властей Польши, передает корреспондент РИА Новости.
На здании на улице Бискупа спустили российский флаг.
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"Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом, закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет", — сказал РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Он назвал действия Варшавы абсолютно недружественным, ничем не обоснованным шагом.
"Причины, по которым закрыто генконсульство, абсолютно надуманные. Я попросил представить доказательства обвинений, предъявленных российской стороне. Нам отказали в предоставлении таких доказательств", — сказал он.
По мнению дипломата, в ответ Россия может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.
Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге. Теперь в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польское посольство в Москве и консульства в Иркутске и Калининграде.
Большинство сотрудников консульства вернутся в Россию, добавил временный поверенный, уточнив, что Польша не объявляла их персонами нон грата.
Теперь нагрузка на консульский отдел посольства в Варшаве возрастет, отметил Ордаш.
О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил в середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.
На закрытие консульства власти дали срок до конца июня. Дипломатам, работавшим там, предписали покинуть Польшу.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила действия Варшавы как сознательное обрушение отношений с Россией и пообещала, что Москва примет адекватные ответные меры.