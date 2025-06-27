https://ria.ru/20250627/konferentsiya-2025885408.html
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:01:00+03:00
2025-06-27T17:01:00+03:00
2025-06-27T17:01:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы государства с журналистами опубликовал официальный Telegram-канал Кремля. "В ожидании пресс-конференции Владимира Путина", - говорится в сообщении. На опубликованном видео запечатлены журналисты, ожидающие начала пресс-конференции. Президент РФ 26-27 июня в Минске принял участие в саммите ЕАЭС.
https://ria.ru/20250627/prints-2025833758.html
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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске