https://ria.ru/20250627/konferentsiya-2025885408.html

Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС

Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:01:00+03:00

2025-06-27T17:01:00+03:00

2025-06-27T17:01:00+03:00

россия

минск

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы государства с журналистами опубликовал официальный Telegram-канал Кремля. "В ожидании пресс-конференции Владимира Путина", - говорится в сообщении. На опубликованном видео запечатлены журналисты, ожидающие начала пресс-конференции. Президент РФ 26-27 июня в Минске принял участие в саммите ЕАЭС.

https://ria.ru/20250627/prints-2025833758.html

россия

минск

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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз