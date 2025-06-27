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Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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17:01 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/konferentsiya-2025885408.html
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:01:00+03:00
2025-06-27T17:01:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы государства с журналистами опубликовал официальный Telegram-канал Кремля. "В ожидании пресс-конференции Владимира Путина", - говорится в сообщении. На опубликованном видео запечатлены журналисты, ожидающие начала пресс-конференции. Президент РФ 26-27 июня в Минске принял участие в саммите ЕАЭС.
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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС

Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по итогам саммита ЕАЭС в Минске ожидается на площадке мероприятия, видео из зала готовящейся встречи главы государства с журналистами опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.
"В ожидании пресс-конференции Владимира Путина", - говорится в сообщении. На опубликованном видео запечатлены журналисты, ожидающие начала пресс-конференции.
Президент РФ 26-27 июня в Минске принял участие в саммите ЕАЭС.
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС
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РоссияМинскВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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