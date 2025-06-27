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Россия и Турция выразили готовность поощрять проекты нефтяных компаний
Россия и Турция выразили готовность поощрять проекты нефтяных компаний - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция выразили готовность поощрять проекты нефтяных компаний
Россия и Турция готовы поощрять проекты и возможности сотрудничества своих нефтяных компаний, включая совместные проекты в третьих странах, говорится в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:57:00+03:00
2025-06-27T11:57:00+03:00
2025-06-27T11:57:00+03:00
экономика
россия
турция
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция готовы поощрять проекты и возможности сотрудничества своих нефтяных компаний, включая совместные проекты в третьих странах, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны заявили о своей готовности поощрять проекты и возможности сотрудничества своих компаний, работающих в нефтяном секторе, включая совместные проекты в третьих странах, и отметили важность улучшения условий сотрудничества для увеличения торговли и инвестиций в обеих странах", - сказано в документе.
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экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия и Турция выразили готовность поощрять проекты нефтяных компаний
РФ и Турция в протоколе МПК выразили готовность поощрять связи нефтяных компаний