https://ria.ru/20250627/kolumbiya-2025698071.html

Конституционный суд Колумбии остановил расследование в отношении президента

Конституционный суд Колумбии остановил расследование в отношении президента - РИА Новости, 27.06.2025

Конституционный суд Колумбии остановил расследование в отношении президента

Конституционный суд Колумбии постановил, что Национальный избирательный совет (CNE) не имеет полномочий вести расследование в отношении президента страны... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:30:00+03:00

2025-06-27T03:30:00+03:00

2025-06-27T03:30:00+03:00

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Конституционный суд Колумбии постановил, что Национальный избирательный совет (CNE) не имеет полномочий вести расследование в отношении президента страны Густаво Петро в связи с предполагаемыми нарушениями в финансировании его предвыборной кампании в 2022 году, сообщил глава МВД Армандо Бенедетти. "Конституционный суд только что признал президентский иммунитет, определив, что единственным органом, который может судить президента Густаво Петро, является комиссия по обвинениям (палаты депутатов - ред.)", - написал Бенедетти в своем блоге в X. Теперь суд должен в течение пяти дней передать материалы дела в комиссию по обвинениям палаты представителей конгресса, которая уполномочена проводить расследование в отношении главы государства. Избирательный совет начал официальное разбирательство в октябре 2024 года после получения ряда жалоб. Поводом к нему стали подозрения в получении средств из запрещенных источников, таких как профсоюзы Fecode и USO, а также незадекларированные расходы на агитационные мероприятия и оплату работы наблюдателей. Общая сумма израсходованных в кампании Патро средств, превышающих установленные законом лимиты, предположительно, составила около 1,27 миллиона долларов США. Президент Петро после этого назвал действия совета "формой государственного переворота" и попыткой дестабилизации страны. В апреле 2025 года президент подал в Конституционный суд жалобу на нарушение его прав, заявив, что только парламент может вести в его отношении дисциплинарные или уголовные дела.

https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021870081.html

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в мире, колумбия, сша, густаво петро