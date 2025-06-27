Главу администрации Колпинского района отправили под домашний арест
Суд назначил домашний арест главе администрации Колпинского района Логвиненко
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под домашний арест главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко по обвинению в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу.
Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Олег Милюта. Парламентарий задержан, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, обвинение уже предъявлено. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей.
"Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юлии Логвиненко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – говорится в сообщении.
Срок домашнего ареста – до 24 августа.