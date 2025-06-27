https://ria.ru/20250627/kolpino-2025934682.html

Главу администрации Колпинского района отправили под домашний арест

Главу администрации Колпинского района отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.06.2025

Главу администрации Колпинского района отправили под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под домашний арест главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко по... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:57:00+03:00

2025-06-27T19:57:00+03:00

2025-06-27T19:57:00+03:00

происшествия

россия

колпинский район

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

взяточничество

коррупция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия отправил под домашний арест главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко по обвинению в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу. Городской главк СК сообщал, что к преступной схеме оказался причастен и депутат законодательного собрания Петербурга Олег Милюта. Парламентарий задержан, против него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, обвинение уже предъявлено. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко, Кохно и Милютой было получено не менее 14,2 миллиона рублей. "Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юлии Логвиненко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", – говорится в сообщении. Срок домашнего ареста – до 24 августа.

https://ria.ru/20250627/mintrans-2025833232.html

https://ria.ru/20250626/svo-2025495939.html

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происшествия, россия, колпинский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), взятка, взяточничество, коррупция