https://ria.ru/20250627/kollektsiya-2025702639.html

СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион

СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион

Крупнейшая коллекция вещей и одежды принцессы Дианы была выставлена на аукцион в американском Лос-Анджелесе, пишет газета Times. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:29:00+03:00

2025-06-27T05:29:00+03:00

2025-06-27T05:29:00+03:00

лос-анджелес

саудовская аравия

елизавета ii

жилье

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшая коллекция вещей и одежды принцессы Дианы была выставлена на аукцион в американском Лос-Анджелесе, пишет газета Times. Как сообщает издание, торги провел аукционный дом Julien's Auctions, который в 2023 году уже продал бальное платье принцессы за рекордные 1,14 миллиона долларов, а в 2024 году продал ее пару туфель за 390 тысяч долларов. Согласно данным на сайте аукционного дома, на торги были выставлено 327 лотов, среди них личные вещи принцессы, в том числе открытки и записки, а также предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи. На продажу также были выставлены кремовое шелковое платье, в котором принцесса Диана появлялась на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году, и ее любимый лыжный костюм пурпурного цвета. Кремовое платье, как указано, было продано за 455 тысяч долларов при его ожидавшейся стоимости в 200-300 тысяч.

https://ria.ru/20250611/blok-2022393774.html

лос-анджелес

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лос-анджелес, саудовская аравия, елизавета ii, жилье