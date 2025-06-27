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СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион - РИА Новости, 27.06.2025
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05:29 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/kollektsiya-2025702639.html
СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион
СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион
Крупнейшая коллекция вещей и одежды принцессы Дианы была выставлена на аукцион в американском Лос-Анджелесе, пишет газета Times. РИА Новости, 27.06.2025
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лос-анджелес
саудовская аравия
елизавета ii
жилье
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшая коллекция вещей и одежды принцессы Дианы была выставлена на аукцион в американском Лос-Анджелесе, пишет газета Times. Как сообщает издание, торги провел аукционный дом Julien's Auctions, который в 2023 году уже продал бальное платье принцессы за рекордные 1,14 миллиона долларов, а в 2024 году продал ее пару туфель за 390 тысяч долларов. Согласно данным на сайте аукционного дома, на торги были выставлено 327 лотов, среди них личные вещи принцессы, в том числе открытки и записки, а также предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи. На продажу также были выставлены кремовое шелковое платье, в котором принцесса Диана появлялась на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году, и ее любимый лыжный костюм пурпурного цвета. Кремовое платье, как указано, было продано за 455 тысяч долларов при его ожидавшейся стоимости в 200-300 тысяч.
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лос-анджелес, саудовская аравия, елизавета ii, жилье
Лос-Анджелес, Саудовская Аравия, Елизавета II, Жилье
СМИ: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион

Times: крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы выставили на аукцион

© AP PhotoПринцесса Диана
Принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo
Принцесса Диана. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшая коллекция вещей и одежды принцессы Дианы была выставлена на аукцион в американском Лос-Анджелесе, пишет газета Times.
Как сообщает издание, торги провел аукционный дом Julien's Auctions, который в 2023 году уже продал бальное платье принцессы за рекордные 1,14 миллиона долларов, а в 2024 году продал ее пару туфель за 390 тысяч долларов. Согласно данным на сайте аукционного дома, на торги были выставлено 327 лотов, среди них личные вещи принцессы, в том числе открытки и записки, а также предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи.
На продажу также были выставлены кремовое шелковое платье, в котором принцесса Диана появлялась на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году, и ее любимый лыжный костюм пурпурного цвета. Кремовое платье, как указано, было продано за 455 тысяч долларов при его ожидавшейся стоимости в 200-300 тысяч.
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Лос-АнджелесСаудовская АравияЕлизавета IIЖилье
 
 
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