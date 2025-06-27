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Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора - РИА Новости, 27.06.2025
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23:06 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/koleso-2025955885.html
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора - РИА Новости, 27.06.2025
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора во время празднования городского выпускного, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора во время празднования городского выпускного, передает корреспондент РИА Новости. Цветами флага Российской Федерации окрасилось колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, где в пятницу проходит празднование городского выпускного.
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Колесо обозрения "Солнце Москвы" в цветах триколора на ВДНХ
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора в честь выпускного

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора во время празднования городского выпускного, передает корреспондент РИА Новости.
Цветами флага Российской Федерации окрасилось колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, где в пятницу проходит празднование городского выпускного.
Школьники начали собираться на празднование главного выпускного бала столицы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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