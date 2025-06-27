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Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора - РИА Новости, 27.06.2025

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора во время празднования городского выпускного, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:06:00+03:00

2025-06-27T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось в цвета триколора во время празднования городского выпускного, передает корреспондент РИА Новости. Цветами флага Российской Федерации окрасилось колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, где в пятницу проходит празднование городского выпускного.

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Колесо обозрения "Солнце Москвы" в цветах триколора на ВДНХ 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-27T23:06 true PT0M18S

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