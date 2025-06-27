КМЗ будет строить безэкипажные катера для выявления нарушений на воде
Даниленко: КМЗ будет строить безэкипажные катера для выявления нарушений на воде
© Фото : КМЗВоенно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ)
© Фото : КМЗ
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ). Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) будет строить для городских администраций и Ространснадзора безэкипажные катера для контроля и выявления нарушений на водных акваториях, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"В части безэкипажных катеров еще идет работа с городскими администрациями, Ространснадзором. Потому что пониманием, что безэкипажный катер это не только судно без экипажа, но и возможность в цифровом формате отслеживать ситуацию на воде, выявлять нарушения, выписывать штрафы. То есть, по сути, это видеокамеры - только не на дорогах, а на воде: автоматически отслеживаются номера кораблей, судов, катеров, маломерных средств передвижения на воде. Гоняться за ними по озерам и рекам смысла нет. Вместо этого специальными техническими средствами это все отслеживается и передается на центральные посты", - сказал Даниленко.
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) специализируется на выполнении гособоронзака, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов. КМЗ строит катера для силовых структур РФ различного назначения: RX-1173, РПК-640, ПК-1200 и другие, а также обстановочные суда проекта 30350.