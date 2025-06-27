https://ria.ru/20250627/kmz-2025698574.html
KMЗ заключил контракт с МЧС на постройку 50 аэролодок
KMЗ заключил контракт с МЧС на постройку 50 аэролодок - РИА Новости, 27.06.2025
KMЗ заключил контракт с МЧС на постройку 50 аэролодок
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключил контракт на 1,3 миллиарда рублей с МЧС на постройку 50 аэролодок, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:38:00+03:00
2025-06-27T03:38:00+03:00
2025-06-27T03:38:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключил контракт на 1,3 миллиарда рублей с МЧС на постройку 50 аэролодок, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Мы подписали большой контракт на 1,3 миллиарда рублей. Должны построить за три года 50 единиц, в первый год 20 лодок", - сказал Даниленко. Он пояснил, что аэролодки - это суда, которые двигаются от воздушного винта. За счет такого движения аэролодка может преодолевать множество различных препятствий, например, болотистую местность, выходить на берег, двигаться по торосам, льду, снегу. "В основном их заказывают спасатели МЧС для спасения рыбаков, тонущих людей. Сложность в том, что по техническому заданию эта лодка должна быть с дизельным мотором, который в России еще никто не разрабатывал, но проблема будет решена", - сказал директор. Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.
https://ria.ru/20250627/dvigateley-2025696480.html
https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
KMЗ заключил контракт с МЧС на постройку 50 аэролодок
KMЗ заключил контракт на 1,3 миллиарда рублей с МЧС на постройку 50 аэролодок
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) заключил контракт на 1,3 миллиарда рублей с МЧС на постройку 50 аэролодок, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Мы подписали большой контракт на 1,3 миллиарда рублей. Должны построить за три года 50 единиц, в первый год 20 лодок", - сказал Даниленко.
Он пояснил, что аэролодки - это суда, которые двигаются от воздушного винта. За счет такого движения аэролодка может преодолевать множество различных препятствий, например, болотистую местность, выходить на берег, двигаться по торосам, льду, снегу.
"В основном их заказывают спасатели МЧС
для спасения рыбаков, тонущих людей. Сложность в том, что по техническому заданию эта лодка должна быть с дизельным мотором, который в России
еще никто не разрабатывал, но проблема будет решена", - сказал директор.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.