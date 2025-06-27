В Швеции умер преступник, связанный с термином "стокгольмский синдром"
В Швеции умер преступник Улофссон, связанный с термином "стокгольмский синдром"
© Getty Images / Sjöberg BildbyråКларк Улофссон
© Getty Images / Sjöberg Bildbyrå
Кларк Улофссон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шведский преступник Кларк Улофссон, участвовавший в ограблении банка с захватом заложников в 1973 году, после которого возник термин "стокгольмский синдром", умер в возрасте 78 лет в Швеции, сообщает газета Dagens ETC со ссылкой на его семью.
"Кларк Улофссон умер в возрасте 78 лет. Он был одним из самых известных и обсуждаемых преступников Швеции всех времен. Он умер в больнице Арвика во вторник после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.
Улофссон получил известность после своего участия в ограблении банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме в 1973 году. Саму попытку ограбить банк предпринял его тюремный друг, Ян-Эрик Ульссон. Тот пришел в здание банка в центре шведской столицы, попытался его ограбить, а после приезда полицейских взял в заложники четверых сотрудников банка. Ульссон потребовал три миллиона шведских крон, а также, чтобы к нему привели его сокамерника Улофссона. Вдвоем они шесть дней удерживали заложников в банковском хранилище.
После освобождения заложники защищали своих похитителей, не соглашались давать показания против них в суде и даже собрали средства на юридическую помощь Ульссону и Улофссону.
Этот случай позволил шведскому психиатру и криминалисту Нильсу Бейеруту сформулировать понятие "стокгольмский синдром".
В ходе судебного разбирательства Улофссону удалось доказать, что он не помогал Ульссону, а пытался спасти заложников. В итоге с него сняли все обвинения и отпустили.
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