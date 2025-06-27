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Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
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13:24 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/khischenie-2025805134.html
Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей
Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 27.06.2025
Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей
Дарью Бикмаеву, ранее занимавшую должность депутата законодательного собрания Омской области, и депутата горсовета Омска Инну Гомолко будут судить по обвинению... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:24:00+03:00
2025-06-27T13:24:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Дарью Бикмаеву, ранее занимавшую должность депутата законодательного собрания Омской области, и депутата горсовета Омска Инну Гомолко будут судить по обвинению в хищении почти 1,9 миллиона рублей из фонда оплаты труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Следователи считают, что в 2021 году Гомолко, являясь депутатом омского городского совета и общественным помощником Бикмаевой, договорилась с ней о фиктивном трудоустройстве ее помощником Е.В. Толстопятова. Деньги из фонда оплаты труда заксобрания похищались с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата омского городского совета Гомолко И.А., бывшего депутата законодательного собрания Омской области Бикмаевой Д.Д., ее помощника Толстопятова Е.В. по факту хищения денежных средств фонда оплаты труда законодательного собрания Омской области в особо крупном размере - в сумме 1 870 339 рублей", – сообщили в пресс-службе. Бикмаева и Толстопятов свою вину признали, Гомолко с предъявленным ей обвинением не согласилась. "Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По инициативе следствия в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 7,6 миллиона рублей", – добавили в пресс-службе ведомства. Дело передано в суд на рассмотрение.
https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html
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происшествия, омская область, омск, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Россия
Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей

Омских экс- депутатов Бикмаеву и Гомолко обвинили в хищении почти 1,9 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в здании суда
Скульптура богини Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды в здании суда. Архивное фото
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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Дарью Бикмаеву, ранее занимавшую должность депутата законодательного собрания Омской области, и депутата горсовета Омска Инну Гомолко будут судить по обвинению в хищении почти 1,9 миллиона рублей из фонда оплаты труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Следователи считают, что в 2021 году Гомолко, являясь депутатом омского городского совета и общественным помощником Бикмаевой, договорилась с ней о фиктивном трудоустройстве ее помощником Е.В. Толстопятова. Деньги из фонда оплаты труда заксобрания похищались с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года.
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"Завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата омского городского совета Гомолко И.А., бывшего депутата законодательного собрания Омской области Бикмаевой Д.Д., ее помощника Толстопятова Е.В. по факту хищения денежных средств фонда оплаты труда законодательного собрания Омской области в особо крупном размере - в сумме 1 870 339 рублей", – сообщили в пресс-службе.
Бикмаева и Толстопятов свою вину признали, Гомолко с предъявленным ей обвинением не согласилась.
"Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По инициативе следствия в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 7,6 миллиона рублей", – добавили в пресс-службе ведомства.
Дело передано в суд на рассмотрение.
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