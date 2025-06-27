https://ria.ru/20250627/khimki-2025733943.html

МВД объявило в розыск экс-замглавы Химок

МВД объявило в розыск экс-замглавы Химок - РИА Новости, 27.06.2025

МВД объявило в розыск экс-замглавы Химок

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:10:00+03:00

2025-06-27T10:10:00+03:00

2025-06-27T10:22:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска : разыскиваются по статье УК", - говорится в карточке Минаева в базе розыска.По какой статье он объявлен в розыск, не уточняется.Последняя запись в телеграм-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня, в ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале 2025 года.

https://ria.ru/20250407/mvd-2009833002.html

химки (городской округ в московской области)

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2025

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химки (городской округ в московской области), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия