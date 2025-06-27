https://ria.ru/20250627/katolikos-2025775272.html

К резиденции Католикоса всех армян подошли новые силы СНБ

К резиденции Католикоса всех армян подошли новые силы СНБ - РИА Новости, 27.06.2025

К резиденции Католикоса всех армян подошли новые силы СНБ

К резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где пытаются задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, подошли новые сотрудники Службы... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:02:00+03:00

2025-06-27T12:02:00+03:00

2025-06-27T13:05:00+03:00

в мире

армения

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никол пашинян

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самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где пытаются задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, подошли новые сотрудники Службы нацбезопасности Армении в масках, прямую трансляцию ведут в соцсетях местные СМИ.На выложенных кадрах видно, как ко входу в Эчмиадзин проходят сотрудники спецслужбы.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250626/pashinyan-2025509609.html

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Спецназ СНБ на территории Первопрестольного Эчмиадзина Спецназ СНБ все же взломал окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Первопрестольный Эчмиадзин, и по очереди силовики проникают на территорию. 2025-06-27T12:02 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, россия, самвел карапетян, армянская апостольская церковь