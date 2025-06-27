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Израиль достиг цели операции в Иране, заявила посол в России

Израиль достиг цели операции в Иране, заявила посол в России - РИА Новости, 27.06.2025

Израиль достиг цели операции в Иране, заявила посол в России

В данный момент Израиль добился того, чего хотел в ходе операции против Иран, на сегодняшний день инцидент можно назвать исчерпанным, заявила посол Израиля в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:07:00+03:00

2025-06-27T21:07:00+03:00

2025-06-27T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В данный момент Израиль добился того, чего хотел в ходе операции против Иран, на сегодняшний день инцидент можно назвать исчерпанным, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, отвечая на соответствующий вопрос. "Отличный вопрос. У меня нету кристального шарика, в котором мы смотрим на будущее, я могу сказать, что в данный момент - да, мы добились того, чего собирались. Я очень надеюсь, что Иран даже не задумается о возобновлении этой программы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025938387.html

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в мире, иран, израиль, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие