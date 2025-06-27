https://ria.ru/20250627/izhevsk-2025891965.html
В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке
В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке - РИА Новости, 27.06.2025
В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ижевске после разлива нефтепродуктов на реке, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии на своём сайте. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:21:00+03:00
2025-06-27T17:21:00+03:00
2025-06-27T17:21:00+03:00
происшествия
жкх
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 27 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ижевске после разлива нефтепродуктов на реке, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии на своём сайте. "Двадцать седьмого июня на территории города Ижевска по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования чрезвычайная ситуация по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового",- говорится в сообщении. Специалистами управления гражданской защиты города Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики проведено исследование проб воды в нескольких местах, добавили в ведомстве. Режим ЧС введён до особого распоряжения.
https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке
В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке Старковка