https://ria.ru/20250627/izhevsk-2025891965.html

В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке

В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке - РИА Новости, 27.06.2025

В Ижевске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на реке

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ижевске после разлива нефтепродуктов на реке, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии на своём сайте. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:21:00+03:00

2025-06-27T17:21:00+03:00

2025-06-27T17:21:00+03:00

происшествия

жкх

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 27 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ижевске после разлива нефтепродуктов на реке, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии на своём сайте. "Двадцать седьмого июня на территории города Ижевска по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении режима функционирования чрезвычайная ситуация по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового",- говорится в сообщении. Специалистами управления гражданской защиты города Ижевска и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики проведено исследование проб воды в нескольких местах, добавили в ведомстве. Режим ЧС введён до особого распоряжения.

https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)