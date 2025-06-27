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Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025
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18:11 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/itogi-2025911787.html
Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске
Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025
Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами саммита ЕАЭС, который прошел в Минске. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:11:00+03:00
2025-06-27T18:11:00+03:00
экономика
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами саммита ЕАЭС, который прошел в Минске. "Что касается сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС, то мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что подходит к завершению стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года. "Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше. Но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять. Они нас удовлетворяют всех. Почему? Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик – это темп роста экономики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250627/sammit-2025897077.html
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экономика, россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске

Путин выразил удовлетворенность результатами саммита ЕАЭС в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами саммита ЕАЭС, который прошел в Минске.
"Что касается сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС, то мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги", - сказал Путин журналистам.
Пресс-конференция Владимира Путина в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин анонсировал встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге
Вчера, 17:29
Он отметил, что подходит к завершению стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года.
"Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше. Но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять. Они нас удовлетворяют всех. Почему? Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик – это темп роста экономики", - сказал Путин.
Путин: темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС
Вчера, 17:30
 
ЭкономикаРоссияМинскВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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