https://ria.ru/20250627/itogi-2025911787.html

Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске

Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 27.06.2025

Путин оценил итоги саммита ЕАЭС в Минске

Президент России Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами саммита ЕАЭС, который прошел в Минске. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:11:00+03:00

2025-06-27T18:11:00+03:00

2025-06-27T18:11:00+03:00

экономика

россия

минск

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами саммита ЕАЭС, который прошел в Минске. "Что касается сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС, то мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что подходит к завершению стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года. "Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше. Но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять. Они нас удовлетворяют всех. Почему? Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик – это темп роста экономики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250627/sammit-2025897077.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025897366.html

россия

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экономика, россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз