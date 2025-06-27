https://ria.ru/20250627/iran-2025818278.html

Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном

Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном

Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:00:00+03:00

2025-06-27T14:00:00+03:00

2025-06-27T14:21:00+03:00

иран

евразийский экономический союз

экономика

александр лукашенко

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Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

иран

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном. В Минске проходит расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета. 2025-06-27T14:00 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, евразийский экономический союз, экономика, александр лукашенко