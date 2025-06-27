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Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном - РИА Новости, 27.06.2025
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14:00 27.06.2025 (обновлено: 14:21 27.06.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250627/iran-2025818278.html
Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном
Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном - РИА Новости, 27.06.2025
Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном
Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:00:00+03:00
2025-06-27T14:21:00+03:00
иран
евразийский экономический союз
экономика
александр лукашенко
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Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном
Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном. В Минске проходит расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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иран, евразийский экономический союз, экономика, александр лукашенко
Иран, Евразийский экономический союз, Экономика, Александр Лукашенко
Лукашенко: ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном

Лукашенко заявил о настрое ЕАЭС на активную реализацию соглашения о ЗСТ с Ираном

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Лукашенко заявил, что ЕАЭС настроен на активную реализацию соглашения о свободной торговле с Ираном
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Вчера, 01:05
 
ИранЕвразийский экономический союзЭкономикаАлександр Лукашенко
 
 
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