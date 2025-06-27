https://ria.ru/20250627/ingushetiya-2025827016.html

Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров

Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров - РИА Новости, 27.06.2025

Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров

Ингушетия получит федеральный грант в размере почти 200 миллионов рублей на развитие инфраструктуры молодежной политики, на эти средства в республике, в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:22:00+03:00

2025-06-27T14:22:00+03:00

2025-06-27T14:22:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

назрань

магас

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Ингушетия получит федеральный грант в размере почти 200 миллионов рублей на развитие инфраструктуры молодежной политики, на эти средства в республике, в частности, создадут четыре новых молодежных центра, сообщила пресс-служба главы региона. "Ингушетия вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион для молодых". На реализацию программы комплексного развития молодежной политики регион получит федеральную поддержку в размере 198 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Эти средства будут направлены на создание современной инфраструктуры для молодежи, поддержку инициатив, повышение квалификации специалистов в сфере молодежной политики, а также информирование о мерах господдержки. "В рамках реализации проекта запланировано создание в республике четырех новых молодежных центров - в Назрани, Джейрахе, Сунже и на территории между Назранью и Магасом. Эти пространства станут точками притяжения активных граждан и помогут равномерно распределить молодежные ресурсы, сделав их доступнее для жителей всех районов республики", - отметили в пресс-службе. Программа также включает образовательные курсы, предпринимательские инициативы, культурные и туристические проекты. Всего запланировано более 900 мероприятий, в которых смогут принять участие свыше 65 тысяч молодых людей. "Это (победа в конкурсе – ред.) признание системной работы, которую регион ведет для создания условий самореализации молодежи. Полученные средства позволят вывести молодежную политику в Ингушетии на качественно новый уровень. Убежден, благодаря этой программе мы раскроем множество молодых талантов, которые прославят Ингушетию своими достижениями", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html

https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025062490.html

республика ингушетия

назрань

магас

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республика ингушетия, назрань, магас, махмуд-али калиматов