Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
14:22 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ingushetiya-2025827016.html
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров - РИА Новости, 27.06.2025
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров
Ингушетия получит федеральный грант в размере почти 200 миллионов рублей на развитие инфраструктуры молодежной политики, на эти средства в республике, в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:22:00+03:00
2025-06-27T14:22:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
назрань
магас
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995409570_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_9b150b083a6570e9fc2cd9bddbeb05f4.jpg
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Ингушетия получит федеральный грант в размере почти 200 миллионов рублей на развитие инфраструктуры молодежной политики, на эти средства в республике, в частности, создадут четыре новых молодежных центра, сообщила пресс-служба главы региона. "Ингушетия вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион для молодых". На реализацию программы комплексного развития молодежной политики регион получит федеральную поддержку в размере 198 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Эти средства будут направлены на создание современной инфраструктуры для молодежи, поддержку инициатив, повышение квалификации специалистов в сфере молодежной политики, а также информирование о мерах господдержки. "В рамках реализации проекта запланировано создание в республике четырех новых молодежных центров - в Назрани, Джейрахе, Сунже и на территории между Назранью и Магасом. Эти пространства станут точками притяжения активных граждан и помогут равномерно распределить молодежные ресурсы, сделав их доступнее для жителей всех районов республики", - отметили в пресс-службе. Программа также включает образовательные курсы, предпринимательские инициативы, культурные и туристические проекты. Всего запланировано более 900 мероприятий, в которых смогут принять участие свыше 65 тысяч молодых людей. "Это (победа в конкурсе – ред.) признание системной работы, которую регион ведет для создания условий самореализации молодежи. Полученные средства позволят вывести молодежную политику в Ингушетии на качественно новый уровень. Убежден, благодаря этой программе мы раскроем множество молодых талантов, которые прославят Ингушетию своими достижениями", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025062490.html
республика ингушетия
назрань
магас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995409570_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d705255126df62d665eb42fc7aa9c307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, назрань, магас, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Назрань, Магас, Махмуд-Али Калиматов
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров

Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание четырех молодежных центров

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиОткрытие молодежного центра
Открытие молодежного центра - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Открытие молодежного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Ингушетия получит федеральный грант в размере почти 200 миллионов рублей на развитие инфраструктуры молодежной политики, на эти средства в республике, в частности, создадут четыре новых молодежных центра, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушетия вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион для молодых". На реализацию программы комплексного развития молодежной политики регион получит федеральную поддержку в размере 198 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет
24 июня, 17:27
Эти средства будут направлены на создание современной инфраструктуры для молодежи, поддержку инициатив, повышение квалификации специалистов в сфере молодежной политики, а также информирование о мерах господдержки.
"В рамках реализации проекта запланировано создание в республике четырех новых молодежных центров - в Назрани, Джейрахе, Сунже и на территории между Назранью и Магасом. Эти пространства станут точками притяжения активных граждан и помогут равномерно распределить молодежные ресурсы, сделав их доступнее для жителей всех районов республики", - отметили в пресс-службе.
Программа также включает образовательные курсы, предпринимательские инициативы, культурные и туристические проекты. Всего запланировано более 900 мероприятий, в которых смогут принять участие свыше 65 тысяч молодых людей.
"Это (победа в конкурсе – ред.) признание системной работы, которую регион ведет для создания условий самореализации молодежи. Полученные средства позволят вывести молодежную политику в Ингушетии на качественно новый уровень. Убежден, благодаря этой программе мы раскроем множество молодых талантов, которые прославят Ингушетию своими достижениями", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Капитальный ремонт школы в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Ингушетии отремонтируют шесть школ и два детских сада
24 июня, 12:18
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияНазраньМагасМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала