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СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025
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16:40 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/himki-2025876568.html
СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье
СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025
СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье
Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспорту возбудили после того, как при столкновении катера с берегом на канале имени Москвы в Химках РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:40:00+03:00
2025-06-27T16:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспорту возбудили после того, как при столкновении катера с берегом на канале имени Москвы в Химках за борт выпал пятилетний ребенок, его ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета. В настоящее время устанавливается его местонахождение. Подчеркивается, что на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье

СК возбудил дело после падения ребенка с катера на канале имени Москвы в Химках

© Фото : МЧС Московской областиПоиски ребенка на канале им. Москвы в Химках
Поиски ребенка на канале им. Москвы в Химках - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : МЧС Московской области
Поиски ребенка на канале им. Москвы в Химках
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспорту возбудили после того, как при столкновении катера с берегом на канале имени Москвы в Химках за борт выпал пятилетний ребенок, его ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета. В настоящее время устанавливается его местонахождение.
Подчеркивается, что на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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