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СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье

СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025

СК завел дело после инцидента с катером в Подмосковье

Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспорту возбудили после того, как при столкновении катера с берегом на канале имени Москвы в Химках РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:40:00+03:00

2025-06-27T16:40:00+03:00

2025-06-27T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспорту возбудили после того, как при столкновении катера с берегом на канале имени Москвы в Химках за борт выпал пятилетний ребенок, его ищут, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета. В настоящее время устанавливается его местонахождение. Подчеркивается, что на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

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москва

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)