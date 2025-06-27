https://ria.ru/20250627/herson-2025838671.html

Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта

Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 27.06.2025

Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 11 и 20 годам лишения свободы двух жителей Херсона, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:06:00+03:00

2025-06-27T15:06:00+03:00

2025-06-27T15:06:00+03:00

херсон

запорожье

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министерство обороны украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 и 20 годам лишения свободы двух жителей Херсона, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда. По его информации, в мае 2022 года Александр Газда вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Позже он прошел курс обучения минно-подрывному делу и изготовлению СВУ. По данным суда, через курьера он получил от сотрудника украинской разведки взрывчатое вещество, которое спрятал у себя дома. В сентябре того же года Андрей Матиенко, также присоединившийся к сообществу, получил в Запорожье взрывное устройство, взрывчатые вещества и компоненты к ним, перевез их на своем автомобиле в Херсон и передал Газде. В сентябре они получили задание взорвать человека, сотрудничающего с представителями военно-гражданской администрации Херсона и сотрудниками силовых структур РФ. Для этого Газда и Матиенко стали следить за его передвижениями и местностью возле дома. СВУ они решили заложить под днище автомобиля, но совершить теракт не успели, поскольку их задержали сотрудники полиции. "Подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание… Газде путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Матиенко путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 11 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292031.html

https://ria.ru/20250623/tatarstan-2024780824.html

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херсон, запорожье, россия, министерство обороны украины, происшествия