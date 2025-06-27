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Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 27.06.2025
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15:06 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/herson-2025838671.html
Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта
Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 27.06.2025
Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к 11 и 20 годам лишения свободы двух жителей Херсона, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:06:00+03:00
2025-06-27T15:06:00+03:00
херсон
запорожье
россия
министерство обороны украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 и 20 годам лишения свободы двух жителей Херсона, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда. По его информации, в мае 2022 года Александр Газда вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Позже он прошел курс обучения минно-подрывному делу и изготовлению СВУ. По данным суда, через курьера он получил от сотрудника украинской разведки взрывчатое вещество, которое спрятал у себя дома. В сентябре того же года Андрей Матиенко, также присоединившийся к сообществу, получил в Запорожье взрывное устройство, взрывчатые вещества и компоненты к ним, перевез их на своем автомобиле в Херсон и передал Газде. В сентябре они получили задание взорвать человека, сотрудничающего с представителями военно-гражданской администрации Херсона и сотрудниками силовых структур РФ. Для этого Газда и Матиенко стали следить за его передвижениями и местностью возле дома. СВУ они решили заложить под днище автомобиля, но совершить теракт не успели, поскольку их задержали сотрудники полиции. "Подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание… Газде путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Матиенко путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 11 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
https://ria.ru/20250625/fsb-2025292031.html
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херсон, запорожье, россия, министерство обороны украины, происшествия
Херсон, Запорожье, Россия, Министерство обороны Украины, Происшествия
Двоих жителей Херсона осудили за подготовку теракта

Суд приговорил двух жителей Херсона к 11 и 20 годам тюрьмы за подготовку теракта

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 и 20 годам лишения свободы двух жителей Херсона, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в мае 2022 года Александр Газда вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Позже он прошел курс обучения минно-подрывному делу и изготовлению СВУ. По данным суда, через курьера он получил от сотрудника украинской разведки взрывчатое вещество, которое спрятал у себя дома.
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В сентябре того же года Андрей Матиенко, также присоединившийся к сообществу, получил в Запорожье взрывное устройство, взрывчатые вещества и компоненты к ним, перевез их на своем автомобиле в Херсон и передал Газде.
В сентябре они получили задание взорвать человека, сотрудничающего с представителями военно-гражданской администрации Херсона и сотрудниками силовых структур РФ. Для этого Газда и Матиенко стали следить за его передвижениями и местностью возле дома. СВУ они решили заложить под днище автомобиля, но совершить теракт не успели, поскольку их задержали сотрудники полиции.
"Подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание… Газде путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Матиенко путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Херсонского городского суда - 11 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
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