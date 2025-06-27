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В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025956371.html
В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России
В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России - РИА Новости, 27.06.2025
В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:18:00+03:00
2025-06-27T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир путин
рустем умеров
леонид ивлев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России переходом к "фашистским методам". Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия. А вот дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны ВСУ для ударов по мирным российским городам и селам", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, надежды Умерова повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории не оправдаются. "Пустое это все", - сказал Ивлев. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021556386.html
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россия, киев, украина, владимир путин, рустем умеров, леонид ивлев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Рустем Умеров, Леонид Ивлев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины
В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России

Депутат Ивлев: Украина переходит к фашистским методам, нанося удары по России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России переходом к "фашистским методам".
Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель
28 мая, 22:16
"Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия. А вот дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны ВСУ для ударов по мирным российским городам и селам", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, надежды Умерова повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории не оправдаются.
"Пустое это все", - сказал Ивлев.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
Джереми Корбин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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7 июня, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинРустем УмеровЛеонид ИвлевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Служба безопасности Украины
 
 
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