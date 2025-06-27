https://ria.ru/20250627/gosduma-2025956371.html

В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России

В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России - РИА Новости, 27.06.2025

В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:18:00+03:00

2025-06-27T23:18:00+03:00

2025-06-27T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир путин

рустем умеров

леонид ивлев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России переходом к "фашистским методам". Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия. А вот дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны ВСУ для ударов по мирным российским городам и селам", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, надежды Умерова повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории не оправдаются. "Пустое это все", - сказал Ивлев. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021556386.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, владимир путин, рустем умеров, леонид ивлев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины