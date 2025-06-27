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В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 27.06.2025
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В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
Прохождение бесплатной реабилитации, включая медицинскую и психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также юридическое сопровождение доступно РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:24:00+03:00
2025-06-27T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
тамара фролова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прохождение бесплатной реабилитации, включая медицинскую и психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также юридическое сопровождение доступно для каждого участника СВО, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "В нашей стране развернута беспрецедентная по своим масштабам бесплатная программа реабилитационной поддержки участников СВО, включающая все виды реабилитации: медицинскую и психологическую реабилитацию, социальную поддержку, санаторно-курортное лечение, а также юридическое сопровождение", - сказала Фролова. Она уточнила, что для каждого из них разрабатывается персональная программа восстановления - от сложнейших операций и установки бионических протезов до физиотерапии, лечебной физкультуры и эрготерапии. Фролова добавила, что медицинская реабилитация состоит из трех этапов, из которых первый начинается в медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. "Второй реализуется в отделении реабилитации медицинской организации или в реабилитационных центрах. Отмечу, что в России уже создана и постоянно расширяется сеть федеральных и региональных центров реабилитации, оснащенных современным оборудованием для протезирования, нейрореабилитации, восстановления опорно-двигательных функций, лечения ожогов и последствий боевых травм", - отметила она. По словам парламентария, третий этап реабилитации проходит на уровне первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара, при необходимости в порядке очередности третий этап реабилитации может проходить и в санаторно-курортных организациях, входящих в утвержденный перечень участников программы. "Чтобы получить направление на медицинскую реабилитацию участники СВО могут подать документы лично в любом МФЦ, независимо от места жительства или регистрации на территории России. Кроме того, для получения направления на медицинскую реабилитацию можно обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства", - подчеркнула она. Кроме того, по ее мнению, мощным инструментом физического и психологического восстановления является адаптивный спорт: в РФ проводятся турниры, фестивали, создаются спортивные секции. Она добавила, что участники СВО могут посещать их абсолютно бесплатно. "Помощь не обходит стороной и семьи защитников. Это и психологическая поддержка для жен и детей, и содействие в решении бытовых вопросов, и образовательные льготы для детей. Ведь крепкий тыл – залог успешной реабилитации самого бойца", - заключила Фролова.
https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025704127.html
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общество, россия, тамара фролова, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Тамара Фролова, Госдума РФ
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО

Депутат Фролова: для участников СВО доступна бесплатная программа реабилитации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прохождение бесплатной реабилитации, включая медицинскую и психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также юридическое сопровождение доступно для каждого участника СВО, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"В нашей стране развернута беспрецедентная по своим масштабам бесплатная программа реабилитационной поддержки участников СВО, включающая все виды реабилитации: медицинскую и психологическую реабилитацию, социальную поддержку, санаторно-курортное лечение, а также юридическое сопровождение", - сказала Фролова.
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Она уточнила, что для каждого из них разрабатывается персональная программа восстановления - от сложнейших операций и установки бионических протезов до физиотерапии, лечебной физкультуры и эрготерапии.
Фролова добавила, что медицинская реабилитация состоит из трех этапов, из которых первый начинается в медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.
"Второй реализуется в отделении реабилитации медицинской организации или в реабилитационных центрах. Отмечу, что в России уже создана и постоянно расширяется сеть федеральных и региональных центров реабилитации, оснащенных современным оборудованием для протезирования, нейрореабилитации, восстановления опорно-двигательных функций, лечения ожогов и последствий боевых травм", - отметила она.
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По словам парламентария, третий этап реабилитации проходит на уровне первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара, при необходимости в порядке очередности третий этап реабилитации может проходить и в санаторно-курортных организациях, входящих в утвержденный перечень участников программы.
"Чтобы получить направление на медицинскую реабилитацию участники СВО могут подать документы лично в любом МФЦ, независимо от места жительства или регистрации на территории России. Кроме того, для получения направления на медицинскую реабилитацию можно обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства", - подчеркнула она.
Кроме того, по ее мнению, мощным инструментом физического и психологического восстановления является адаптивный спорт: в РФ проводятся турниры, фестивали, создаются спортивные секции. Она добавила, что участники СВО могут посещать их абсолютно бесплатно.
"Помощь не обходит стороной и семьи защитников. Это и психологическая поддержка для жен и детей, и содействие в решении бытовых вопросов, и образовательные льготы для детей. Ведь крепкий тыл – залог успешной реабилитации самого бойца", - заключила Фролова.
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