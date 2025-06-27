https://ria.ru/20250627/gosduma-2025692464.html
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей - РИА Новости, 27.06.2025
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:07:00+03:00
2025-06-27T01:07:00+03:00
2025-06-27T01:07:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e394196cf328cabca63324e18161c08e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего", - сказано в пояснительной записке. За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения – прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению "этой отравы" детей. "Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних", - заключил он.
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023455569.html
https://ria.ru/20250205/mizulina-1997545759.html
https://ria.ru/20250505/gd-2015024903.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2bba0c06e845c250225a94f97cd4c8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей
Депутаты ЛДПР предложили ввести наказание за пропаганду наркотиков среди детей
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ
путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего", - сказано в пояснительной записке.
За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.
Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения – прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий
, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению "этой отравы" детей.
"Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР
бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних", - заключил он.