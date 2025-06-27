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В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей - РИА Новости, 27.06.2025
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01:07 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025692464.html
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей - РИА Новости, 27.06.2025
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:07:00+03:00
2025-06-27T01:07:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего", - сказано в пояснительной записке. За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения – прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению "этой отравы" детей. "Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних", - заключил он.
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023455569.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей

Депутаты ЛДПР предложили ввести наказание за пропаганду наркотиков среди детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего", - сказано в пояснительной записке.
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За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.
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Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения – прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению "этой отравы" детей.
"Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних", - заключил он.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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