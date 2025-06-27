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Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ - РИА Новости, 27.06.2025
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18:49 27.06.2025 (обновлено: 19:32 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/germaniya-2025921762.html
Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ
Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ - РИА Новости, 27.06.2025
Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ
МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии​, сообщило ведомство на своем... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:49:00+03:00
2025-06-27T19:32:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
александр ламбсдорф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии​, сообщило ведомство на своем сайте."Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", — отметили в министерстве.В МИД акцентировали, что на такие откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.Перед этим корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.Как заявлял сам дипломат, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД Марией Захаровой.Преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине
https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html
https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), александр ламбсдорф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Александр Ламбсдорф, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ

МИД выразил протест послу ФРГ Ламбсдорфу из-за притеснения российских СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии​, сообщило ведомство на своем сайте.
«
"Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", — отметили в министерстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией
7 февраля, 12:58
В МИД акцентировали, что на такие откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.
Перед этим корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.
Как заявлял сам дипломат, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД Марией Захаровой.
Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
23 июня, 07:11

Преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине

  • Власти ФРГ ранее не продлили главе офиса "России сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову вид на жительство в стране.
  • От него потребовали покинуть Германию до 19 августа, иначе последует депортация.
  • В начале июня журналиста не пустили в страну, куда он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
  • В ФРГ объяснили такое решение поддержкой Феоктистовым спецоперации на Украине и санкциями против "России сегодня".
  • Немецкая полиция также пришла в берлинскую квартиру семьи журналиста и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.
  • Захарова заявляла, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких репортеров для принятия в их отношении ответных мер.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Захарова объяснила, почему посол ФРГ покинул здание МИД
Вчера, 15:22
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Александр ЛамбсдорфМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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