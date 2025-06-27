https://ria.ru/20250627/germaniya-2025921762.html

Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ

Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ - РИА Новости, 27.06.2025

Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ

МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии​, сообщило ведомство на своем... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:49:00+03:00

2025-06-27T18:49:00+03:00

2025-06-27T19:32:00+03:00

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германия

россия

берлин (город)

александр ламбсдорф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии​, сообщило ведомство на своем сайте."Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", — отметили в министерстве.В МИД акцентировали, что на такие откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.Перед этим корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.Как заявлял сам дипломат, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД Марией Захаровой.Преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине

https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html

https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html

https://ria.ru/20250627/zakharova-2025844241.html

германия

россия

берлин (город)

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в мире, германия, россия, берлин (город), александр ламбсдорф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)