Послу Германии выразили протест из-за притеснения российских СМИ
МИД выразил протест послу ФРГ Ламбсдорфу из-за притеснения российских СМИ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф у здания Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Александру Ламбсдорфу из-за давления, оказываемого на российские СМИ в Германии, сообщило ведомство на своем сайте.
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"Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", — отметили в министерстве.
В МИД акцентировали, что на такие откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны.
Перед этим корреспондент РИА Новости передал, что посол ФРГ пробыл в здании МИД России более двух часов.
Как заявлял сам дипломат, он намеревался встретиться с официальным представителем МИД Марией Захаровой.
Преследование главы офиса "России сегодня" в Берлине
- Власти ФРГ ранее не продлили главе офиса "России сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову вид на жительство в стране.
- От него потребовали покинуть Германию до 19 августа, иначе последует депортация.
- В начале июня журналиста не пустили в страну, куда он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
- В ФРГ объяснили такое решение поддержкой Феоктистовым спецоперации на Украине и санкциями против "России сегодня".
- Немецкая полиция также пришла в берлинскую квартиру семьи журналиста и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.
- Захарова заявляла, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких репортеров для принятия в их отношении ответных мер.