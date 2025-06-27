https://ria.ru/20250627/germaniya-2025697779.html

"Невидимые убийцы": в Германии раскрыли главный страх боевиков "Азова"*

"Невидимые убийцы": в Германии раскрыли главный страх боевиков "Азова"* - РИА Новости, 27.06.2025

"Невидимые убийцы": в Германии раскрыли главный страх боевиков "Азова"*

Российские БПЛА стали самым страшным оружием возмездия для боевиков украинского националистического полка "Азов"*, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:14:00+03:00

2025-06-27T03:14:00+03:00

2025-06-27T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские БПЛА стали самым страшным оружием возмездия для боевиков украинского националистического полка "Азов"*, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.По словам боевика с позывным "Шайни", страшнее всего для него оказались российские беспилотники - настоящие машины возмездия, которые несут более 50 килограммов взрывчатки и узнаваемы по ревущему звуку, который они издают при приближении к цели."В любую секунду все может закончиться", — пожаловался азовец.Как утверждает издание, российские FPV-дроны также опасны, поскольку работают на оптоволокне, что затрудняет их обнаружение."Невидимые убийцы", — отмечается в материале.Украинские журналисты не раз приводили слова военнослужащих ВСУ о сложности перехвата российских БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов — используются новые частоты для связи, беспилотники летают выше и быстрее. Части ПВО уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.Ранее военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк заявил, что Украине нет смысла использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, потому что российские системы, в том числе дроны, намного более эффективны, а противодействовать им ВСУ в данный момент не в состоянии из-за серьезного разрыва в производстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html

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украина, германия, россия, вооруженные силы украины