https://ria.ru/20250627/germanija-2025947905.html

СМИ: ФРГ выделит Украине на миллиард евро меньше обещанного

СМИ: ФРГ выделит Украине на миллиард евро меньше обещанного - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: ФРГ выделит Украине на миллиард евро меньше обещанного

Проект бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает выделение на поддержку Украины суммы, которая почти на один миллиард евро меньше обещанной Киеву немецким... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:38:00+03:00

2025-06-27T21:38:00+03:00

2025-06-27T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проект бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает выделение на поддержку Украины суммы, которая почти на один миллиард евро меньше обещанной Киеву немецким министерством обороны, пишет газета Bild. МО Германии 18 июня сообщало, что парламент уже одобрил предоставление Украине 7,3 миллиарда евро в 2025 году и должен согласовать выделение дополнительных 1,9 миллиарда евро, обещанных Владимиру Зеленскому главой министерства Борисом Писториусом. Таким образом, сумма за текущий год должна была составить до 9,2 миллиарда евро. "Кабмин канцера Фридриха Мерца… предоставит Украине почти на один миллиард евро меньше, чем несколько дней назад было обещано Писториусом в Киеве", - говорится в материале. Утвержденный во вторник немецким кабмином проект бюджета предусматривает выделение лишь 8,3 миллиарда евро на поддержку Украины, отмечает издание. При этом министерство обороны отрицает, что ошиблось в подсчетах. "Федеральное правительство поддержит Украину в этом, то есть 2025, году так же, как оно и обещало, примерно на 9 миллиардов евро. Министр финансов Клингбайль и министр обороны Писториус договорились об этом в ходе переговоров по бюджету. По этому поводу ничего не изменилось. Тот факт, что сумма помощи Украине, указанная в законопроекте кабмина, составляет не 9 миллиардов, а 8,3 миллиарда, ничего не меняет", - приводит Bild комментарий представителя МО ФРГ. По его словам, 1,9 миллиарда евро входят в сумму 8,3 миллиарда евро. Это явно противоречит предыдущим заявлениям министерства, пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250225/frg-2001462694.html

https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html

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украина, германия, россия, борис писториус, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, в мире