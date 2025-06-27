https://ria.ru/20250627/gazoprovody-2025771800.html
Россия и Турция подчеркнули важность обеспечения безопасности газопроводов
Россия и Турция подчеркнули важность обеспечения безопасности газопроводов - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция подчеркнули важность обеспечения безопасности газопроводов
Россия и Турция подчеркнули важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:47:00+03:00
2025-06-27T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция подчеркнули важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули важность дальнейшего обеспечения безопасности как морских, так и сухопутных участков газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" на территории обеих стран", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250619/turtsiya-2023925796.html
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голубой поток, турецкий поток, турция, россия, в мире
Голубой поток, Турецкий поток, Турция, Россия, В мире
Россия и Турция подчеркнули важность обеспечения безопасности газопроводов
РФ и Турция подчеркнули важность дальнейшей безопасности общих газопроводов