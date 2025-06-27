https://ria.ru/20250627/gaza-2025886739.html

"Врачи без границ" потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

"Врачи без границ" потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 27.06.2025

"Врачи без границ" потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) требует возобновить поставку гуманитарной помощи в сектор Газа в полном объеме, заявила... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:04:00+03:00

2025-06-27T17:04:00+03:00

2025-06-27T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) требует возобновить поставку гуманитарной помощи в сектор Газа в полном объеме, заявила организация в пятницу. "Врачи без границ" (MSF) призывают израильские власти и их союзников снять блокаду с продовольствия, топлива, медицинских и гуманитарных поставок и вернуться к ранее существовавшей принципиальной гуманитарной системе, координируемой ООН". В заявлении организация также отметила, что актуальный план помощи Израиля и США привел к смерти более полутысячи палестинцев, а также нескольким тысячам раненых. "Если люди прибывают рано и приближаются к контрольно-пропускным пунктам, их расстреливают. Если они прибывают вовремя, но там переполнение, и они перепрыгивают через насыпи и провода, их расстреливают. Если они опоздают, их там быть не должно, потому что это эвакуированная зона, их расстреливают", - поясняет Айтор Забалгогеазкоа, координатор по чрезвычайным ситуациям MSF в секторе Газа. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250627/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, врачи без границ, оон, хамас