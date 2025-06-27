"Врачи без границ" потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
"Врачи без границ" потребовали от Израиля возобновить поставку гумпомощи в Газу
© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) требует возобновить поставку гуманитарной помощи в сектор Газа в полном объеме, заявила организация в пятницу.
"Врачи без границ" (MSF) призывают израильские власти и их союзников снять блокаду с продовольствия, топлива, медицинских и гуманитарных поставок и вернуться к ранее существовавшей принципиальной гуманитарной системе, координируемой ООН".
"Если люди прибывают рано и приближаются к контрольно-пропускным пунктам, их расстреливают. Если они прибывают вовремя, но там переполнение, и они перепрыгивают через насыпи и провода, их расстреливают. Если они опоздают, их там быть не должно, потому что это эвакуированная зона, их расстреливают", - поясняет Айтор Забалгогеазкоа, координатор по чрезвычайным ситуациям MSF в секторе Газа.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.