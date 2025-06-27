СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы
Haaretz: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по палестинцам у пунктов раздачи гумпомощи
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz.
"Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы", — говорится в статье.
Один из солдат заявил изданию о полном нарушении морального кодекса ЦАХАЛ.
Главный военный прокурор поручил провести расследование по подозрению в совершении военных преступлений у пунктов раздачи помощи, отмечает газета.
В конце мая Израиль отказался работать с БАПОР, который до сих пор отвечал за гуманитарное снабжение Газы, и вместе с частным американским фондом GHF открыл распределительные пункты в районах, считающихся зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных.
По информации официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Китана, с 27 мая израильские военные убили не менее 410 палестинцев, которые приходили за едой в пункты раздачи.