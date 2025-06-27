https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html

СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы

СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы

Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:38:00+03:00

2025-06-27T08:38:00+03:00

2025-06-27T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz. "Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы", — говорится в статье. Один из солдат заявил изданию о полном нарушении морального кодекса ЦАХАЛ. Главный военный прокурор поручил провести расследование по подозрению в совершении военных преступлений у пунктов раздачи помощи, отмечает газета. В конце мая Израиль отказался работать с БАПОР, который до сих пор отвечал за гуманитарное снабжение Газы, и вместе с частным американским фондом GHF открыл распределительные пункты в районах, считающихся зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных.По информации официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Китана, с 27 мая израильские военные убили не менее 410 палестинцев, которые приходили за едой в пункты раздачи.

https://ria.ru/20250626/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250608/gaza-2021652059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), оон, бапор, сектор газа