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СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы - РИА Новости, 27.06.2025
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08:38 27.06.2025 (обновлено: 12:22 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html
СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы
СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы
Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:38:00+03:00
2025-06-27T12:22:00+03:00
в мире
израиль
сша
армия обороны израиля (цахал)
оон
бапор
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz. "Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы", — говорится в статье. Один из солдат заявил изданию о полном нарушении морального кодекса ЦАХАЛ. Главный военный прокурор поручил провести расследование по подозрению в совершении военных преступлений у пунктов раздачи помощи, отмечает газета. В конце мая Израиль отказался работать с БАПОР, который до сих пор отвечал за гуманитарное снабжение Газы, и вместе с частным американским фондом GHF открыл распределительные пункты в районах, считающихся зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных.По информации официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Китана, с 27 мая израильские военные убили не менее 410 палестинцев, которые приходили за едой в пункты раздачи.
https://ria.ru/20250626/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250608/gaza-2021652059.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), оон, бапор, сектор газа
В мире, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, БАПОР, Сектор Газа
СМИ: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по жителям Газы, не представляющим угрозы

Haaretz: в ЦАХАЛ приказывали стрелять по палестинцам у пунктов раздачи гумпомощи

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Командиры Армии обороны Израиля приказывали стрелять по жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи, пишет газета Haaretz.
"Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы", — говорится в статье.
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Один из солдат заявил изданию о полном нарушении морального кодекса ЦАХАЛ.
Главный военный прокурор поручил провести расследование по подозрению в совершении военных преступлений у пунктов раздачи помощи, отмечает газета.
В конце мая Израиль отказался работать с БАПОР, который до сих пор отвечал за гуманитарное снабжение Газы, и вместе с частным американским фондом GHF открыл распределительные пункты в районах, считающихся зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных.
По информации официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Китана, с 27 мая израильские военные убили не менее 410 палестинцев, которые приходили за едой в пункты раздачи.
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В миреИзраильСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНБАПОРСектор Газа
 
 
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