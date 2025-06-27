https://ria.ru/20250627/gaz-2025772978.html
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию - РИА Новости, 27.06.2025
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:49:00+03:00
2025-06-27T11:49:00+03:00
2025-06-27T11:49:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Российская сторона выразила свою заинтересованность в стабильных поставках СПГ и заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции", – говорится в протоколе.
https://ria.ru/20250310/turtsiya-2003986799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Межправкомиссия: Россия заинтересована в стабильных поставках СПГ в Турцию