https://ria.ru/20250627/gaz-2025772308.html
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - РИА Новости, 27.06.2025
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:48:00+03:00
2025-06-27T11:48:00+03:00
2025-06-27T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе. Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.
https://ria.ru/20250627/ugol-2025772168.html
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экономика, россия, турция
Экономика, Россия, Турция
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Межправкомиссия: Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на газ