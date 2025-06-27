https://ria.ru/20250627/gaz-2025772308.html

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - РИА Новости, 27.06.2025

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:48:00+03:00

2025-06-27T11:48:00+03:00

2025-06-27T11:48:00+03:00

экономика

россия

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе. Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.

https://ria.ru/20250627/ugol-2025772168.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция