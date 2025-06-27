https://ria.ru/20250627/garbuzov-2025782932.html

Гарбузов: производство щебня создадут в Карелии по офсетному контракту

Гарбузов: производство щебня создадут в Карелии по офсетному контракту - РИА Новости, 27.06.2025

Гарбузов: производство щебня создадут в Карелии по офсетному контракту

Производственный комплекс, выпускающий сверхпрочный щебень, будет построен в рамках офсетного контракта с Карелией, сообщил министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:30:00+03:00

2025-06-27T12:30:00+03:00

2025-06-27T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Производственный комплекс, выпускающий сверхпрочный щебень, будет построен в рамках офсетного контракта с Карелией, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва семь лет подряд занимает первое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В столице разработаны и широко применяются меры поддержки промышленности, позволяющие инвесторам реализовывать самые смелые и амбициозные проекты не только в Москве, но и по всей России. Межрегиональные офсетные контракты позволяют создавать в регионах современные и технологичные производства, обеспечивать новые рабочие места на территории, привлекать дополнительные инвестиции в развитие региональной экономики", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он отметил, что по условиям контракта с Карелией Москва гарантировала закупку щебня в течение десяти лет. Общая сумма составит около 62 миллиардов рублей.Предприятие расположится на Ситозерском карьере. Оно будет производить щебень габбро-диабаз для строительства и ремонта, в том числе, московских дорог. Инвестор вложил более 1 миллиарда рублей в работы по возведению новых цехов по обработке природного камня.По словам учредителя ООО "БИОЭН ТРЕЙД" Олега Максимова, опыт реализации инвестпроекта показал, что офсетный контракт – эффективная правовая конструкция, позволяющая, с одной стороны, полностью обеспечить нужды государства, а с другой – решить задачи инвестора.Столичное правительство с 2017 года подписало свыше 30 офсетных контрактов. Они касаются поставки медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства и других. Общий объем закупок по договорам – свыше 637 миллиардов рублей. Всего создадут порядка 8 тысяч новых рабочих мест.По девяти контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств, стартовали поставки продукции для нужд Москвы.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025275735.html

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