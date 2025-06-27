Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России" - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:56 27.06.2025 (обновлено: 17:57 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/forum-2025907507.html
В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России"
В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России" - РИА Новости, 27.06.2025
В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России"
Форум муниципальных депутатов фракций "Единая Россия" состоялся в доме правительства Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:56:00+03:00
2025-06-27T17:57:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025906401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b61e7f804cd5c987b0fc0d9a9851257.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Форум муниципальных депутатов фракций "Единая Россия" состоялся в доме правительства Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Среди участников форума – представители депутатского корпуса всех уровней, а также бойцы СВО, вступившие в партию и которые в сентябре будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления. Они поделились своими инициативами, идеями, лучшими практиками депутатской и партийной работы. В форуме участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме и член генерального совета партии Андрей Исаев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. "Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые сегодня присутствуют в зале, благодаря решению Президента, участвуют в разных образовательных подготовительных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу “Время героев”, запустили региональную – “Герои Подмосковья”. Будем очень рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях – не только политическом, но и управленческом", – заявил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Ключевым залогом успеха губернатор региона назвал реальные дела и заботу. "В разное время мы стояли перед своими вызовами: когда-то это был ковид, сегодня – особая ситуация, связанная с СВО. Большинство присутствующих в зале непосредственно участвуют в том, чтобы оказывать поддержку нашим ребятам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения, их семьям, детям. И все мы прекрасно понимаем, что это – главный вызов. Выборы тоже важны, но мне кажется, на первое место все-таки мы должны ставить то, что позволит нам победить. Это и единство, и поддержка, и помощь", – отметил Воробьев. Губернатор добавил, что, с учетом задач, которые ставят президент и жители Подмосковья, сегодня крайне важна вовлеченность муниципальных депутатов. Они отвечают на вопросы людей в своих округах, разъясняют алгоритм действий и логику решений властей. Кроме того, помогают осуществлять контроль за ходом реализации проектов. Это касается и строительства, и расселения аварийного жилья, и модернизации систем жизнеобеспечения, и многих других направлений. "Мы обладаем большим количеством программ – будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. У нас во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается все самое острое, что принципиально важно для любого человека, для любой семьи. И необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса четко понимал логику действия исполнительной, федеральной и региональной власти. Я думаю, что этот форум, в том числе и для того, чтобы это взаимопонимание у нас было полное", – сказал Воробьев.
https://ria.ru/20250627/podmoskove--2025799008.html
https://ria.ru/20250624/golosovanie-2025169356.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025906401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_77392fdb8adce1ba502ab068c1e2c563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, единая россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Единая Россия
В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России"

В Московской области провели форум муниципальных депутатов "Единой России"

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Форум муниципальных депутатов фракций "Единая Россия" состоялся в доме правительства Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Среди участников форума – представители депутатского корпуса всех уровней, а также бойцы СВО, вступившие в партию и которые в сентябре будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления. Они поделились своими инициативами, идеями, лучшими практиками депутатской и партийной работы.
Логотип российского движения детей и молодежи Движение первых - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Итоги полугодия регионального "Движения первых" подвели в Подмосковье
Вчера, 13:02
В форуме участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме и член генерального совета партии Андрей Исаев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
"Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые сегодня присутствуют в зале, благодаря решению Президента, участвуют в разных образовательных подготовительных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу “Время героев”, запустили региональную – “Герои Подмосковья”. Будем очень рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях – не только политическом, но и управленческом", – заявил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Ключевым залогом успеха губернатор региона назвал реальные дела и заботу.
"В разное время мы стояли перед своими вызовами: когда-то это был ковид, сегодня – особая ситуация, связанная с СВО. Большинство присутствующих в зале непосредственно участвуют в том, чтобы оказывать поддержку нашим ребятам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения, их семьям, детям. И все мы прекрасно понимаем, что это – главный вызов. Выборы тоже важны, но мне кажется, на первое место все-таки мы должны ставить то, что позволит нам победить. Это и единство, и поддержка, и помощь", – отметил Воробьев.
Губернатор добавил, что, с учетом задач, которые ставят президент и жители Подмосковья, сегодня крайне важна вовлеченность муниципальных депутатов. Они отвечают на вопросы людей в своих округах, разъясняют алгоритм действий и логику решений властей. Кроме того, помогают осуществлять контроль за ходом реализации проектов. Это касается и строительства, и расселения аварийного жилья, и модернизации систем жизнеобеспечения, и многих других направлений.
"Мы обладаем большим количеством программ – будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. У нас во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается все самое острое, что принципиально важно для любого человека, для любой семьи. И необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса четко понимал логику действия исполнительной, федеральной и региональной власти. Я думаю, что этот форум, в том числе и для того, чтобы это взаимопонимание у нас было полное", – сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Стали известны лидеры Всероссийского голосования в Подмосковье
24 июня, 18:21
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала