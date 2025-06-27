https://ria.ru/20250627/forum-2025907507.html

В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России"

В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России" - РИА Новости, 27.06.2025

В Подмосковье прошел форум муниципальных депутатов "Единой России"

Форум муниципальных депутатов фракций "Единая Россия" состоялся в доме правительства Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:56:00+03:00

2025-06-27T17:56:00+03:00

2025-06-27T17:57:00+03:00

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андрей воробьев

единая россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Форум муниципальных депутатов фракций "Единая Россия" состоялся в доме правительства Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Среди участников форума – представители депутатского корпуса всех уровней, а также бойцы СВО, вступившие в партию и которые в сентябре будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления. Они поделились своими инициативами, идеями, лучшими практиками депутатской и партийной работы. В форуме участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме и член генерального совета партии Андрей Исаев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. "Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые сегодня присутствуют в зале, благодаря решению Президента, участвуют в разных образовательных подготовительных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу “Время героев”, запустили региональную – “Герои Подмосковья”. Будем очень рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях – не только политическом, но и управленческом", – заявил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Ключевым залогом успеха губернатор региона назвал реальные дела и заботу. "В разное время мы стояли перед своими вызовами: когда-то это был ковид, сегодня – особая ситуация, связанная с СВО. Большинство присутствующих в зале непосредственно участвуют в том, чтобы оказывать поддержку нашим ребятам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения, их семьям, детям. И все мы прекрасно понимаем, что это – главный вызов. Выборы тоже важны, но мне кажется, на первое место все-таки мы должны ставить то, что позволит нам победить. Это и единство, и поддержка, и помощь", – отметил Воробьев. Губернатор добавил, что, с учетом задач, которые ставят президент и жители Подмосковья, сегодня крайне важна вовлеченность муниципальных депутатов. Они отвечают на вопросы людей в своих округах, разъясняют алгоритм действий и логику решений властей. Кроме того, помогают осуществлять контроль за ходом реализации проектов. Это касается и строительства, и расселения аварийного жилья, и модернизации систем жизнеобеспечения, и многих других направлений. "Мы обладаем большим количеством программ – будь то водоотведение, электроснабжение или благоустройство парка. У нас во всех городах Московской области, в региональном парламенте обсуждается все самое острое, что принципиально важно для любого человека, для любой семьи. И необходимо, чтобы каждый представитель депутатского корпуса четко понимал логику действия исполнительной, федеральной и региональной власти. Я думаю, что этот форум, в том числе и для того, чтобы это взаимопонимание у нас было полное", – сказал Воробьев.

https://ria.ru/20250627/podmoskove--2025799008.html

https://ria.ru/20250624/golosovanie-2025169356.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, единая россия