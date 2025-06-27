https://ria.ru/20250627/festival-2025877198.html

Песенный фестиваль "Русский характер" откроется благословением РПЦ

Песенный фестиваль "Русский характер" откроется благословением РПЦ - РИА Новости, 27.06.2025

Песенный фестиваль "Русский характер" откроется благословением РПЦ

Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" пройдет 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области, открытие благословит духовенство... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:41:00+03:00

2025-06-27T16:41:00+03:00

2025-06-27T16:41:00+03:00

религия

владимирская область

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русская православная церковь

религия

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ВЯЗНИКИ (Владимирская обл.), 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" пройдет 27-28 июня в городе Вязники Владимирской области, открытие благословит духовенство Русской православной церкви (РПЦ), в программе примут участие известные и начинающие авторы, в их числе священники и воины СВО, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, поэт, бард Алексей Витаков. "Как будто мир вернулся к Богу, и слово и музыка - в начале. На открытии фестиваля "Русский характер" выступят представители Русской православной церкви. Они благословят фестиваль в первой концертной программе фестиваля, которая называется "От Фатьянова до Шаганова" и начнется 27 июня на Фатьяновской площадке", - сказал РИА Новости Витаков. Алексей Фатьянов - знамениты советский поэт, участник Великой Отечественной войны, автор слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". Вязники – родина Фатьянова, его именем названа главная концертная площадка, и не случайно первый фестиваль авторской песни "Русский характер" приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны (22 июня) и проходит в последней декаде июня, пояснил РИА Новости директор фестиваля "Русский характер", советник губернатора Владимирской области Алексей Маментьев. Современный поэт-песенник Александр Шаганов, автор текстов таких хитов как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат" (группа "Любэ"), отметил в беседе с РИА Новости, что "прекрасные традиции песенной культуры прошлых поколений нужно развивать, соединять с сегодняшним днём". "И мне бы хотелось, чтобы движение было в сторону исповедальности, искренности. Бардовская песня очень важна – в ней поднимаются образы и темы, которые не встретишь в другой популярной песне, которая транслируется в СМИ", - сказал Шаганов. На фестиваль "Русский характер" приедут как священники-барды, которые духовно поддерживают бойцов на линии СВО, так и сами воины. Протоиерей Василий Гелеван из храма Благовещения в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ, убежден, что русский характер закалялся "особенно в годы лихолетья" - "когда русский солдат защищает русскую культуру, веру, право говорить на своем, русском языке, оставаться самим собой". По его личному опыту, поддержка бойцов на фронте - это не только молитвы, таинства крещения и исповеди, но и простое человеческое общение, в том числе с гитарой в руках, песни, согревающие сердца. Цель фестиваля в целом - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. Помимо Москвы и Владимира представлены, в частности, Киров, Самара, Магнитогорск, Хабаровск и другие города. На конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. Член жюри фестиваля, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников в беседе с РИА Новости отметил: главное, чтобы в пришедшем на конкурс авторской песни "была видна его личность, личное отношение к тому, о чем он пишет и поет", чтобы чувствовались "талант и любовь к музыке и слову, выраженные и через мастерство исполнения". На концертах фестиваля "Русский характер" выступят как молодые авторы-исполнители, так и известные барды, поэты, фолк-рок-музыканты и коллективы. Среди них - Алексей Витаков, Владимир Поляков, Алексей Маментьев, Александр Шаганов, группы "Черный кофе", "Калинов мост", "Цветы", "ГрАссМейстер", "Возвращение". В программе фестиваля также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.

https://ria.ru/20250627/ikona-2025846499.html

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Никита Бизин

владимирская область, вязники, россия, русская православная церковь, религия