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Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве

Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025

Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

2025-06-27T12:35:00+03:00

свердловская область

свердловская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, церемония прошла на площадке XII Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба облпарламента. Договоренности предполагают развитие сотрудничества на принципах равенства, партнерства, взаимного учета интересов. "Это седьмой документ о партнерстве, подписанный Законодательным Собранием Свердловской области с cоветами депутатов всех шести регионов Республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь имеет многолетнюю историю последовательного развития, подчеркнули в облпарламенте. С 2019 года подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Заксобрания с областными советами депутатов Республики Беларусь. Соглашение с Брестским областным советом депутатов стало седьмым документом о партнерстве. Ранее подобные договоренности были достигнуты с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским и Витебским областными советами народных депутатов. Форум регионов России и Беларуси проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня. Как отметили в пресс-службе, его участники подписывают целый ряд соглашений о сотрудничестве, коммерческие контракты и иные документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений.

https://ria.ru/20250610/babushkina-2022068353.html

https://ria.ru/20250610/babushkina-2022015417.html

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свердловская область, россия, белоруссия, людмила бабушкина