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Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
12:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ekaterinburg-2025791110.html
Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве
Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2025
Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:35:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
свердловская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, церемония прошла на площадке XII Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба облпарламента. Договоренности предполагают развитие сотрудничества на принципах равенства, партнерства, взаимного учета интересов. "Это седьмой документ о партнерстве, подписанный Законодательным Собранием Свердловской области с cоветами депутатов всех шести регионов Республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь имеет многолетнюю историю последовательного развития, подчеркнули в облпарламенте. С 2019 года подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Заксобрания с областными советами депутатов Республики Беларусь. Соглашение с Брестским областным советом депутатов стало седьмым документом о партнерстве. Ранее подобные договоренности были достигнуты с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским и Витебским областными советами народных депутатов. Форум регионов России и Беларуси проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня. Как отметили в пресс-службе, его участники подписывают целый ряд соглашений о сотрудничестве, коммерческие контракты и иные документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений.
https://ria.ru/20250610/babushkina-2022068353.html
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свердловская область, россия, белоруссия, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Россия, Белоруссия, Людмила Бабушкина
Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве

Бабушкина и Брилевич подписали договор о межпарламентском сотрудничестве

© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич на церемонии подписания соглашения
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич на церемонии подписания соглашения
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Брестского областного совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, церемония прошла на площадке XII Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба облпарламента.
Договоренности предполагают развитие сотрудничества на принципах равенства, партнерства, взаимного учета интересов.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Бабушкина: депутаты приняли закон о контроле над семьями с осужденными
10 июня, 17:19
"Это седьмой документ о партнерстве, подписанный Законодательным Собранием Свердловской области с cоветами депутатов всех шести регионов Республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь имеет многолетнюю историю последовательного развития, подчеркнули в облпарламенте. С 2019 года подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве Заксобрания с областными советами депутатов Республики Беларусь. Соглашение с Брестским областным советом депутатов стало седьмым документом о партнерстве. Ранее подобные договоренности были достигнуты с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским и Витебским областными советами народных депутатов.
Форум регионов России и Беларуси проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня. Как отметили в пресс-службе, его участники подписывают целый ряд соглашений о сотрудничестве, коммерческие контракты и иные документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Бабушкина и свердловские депутаты обсудили бесплатную медпомощь в регионе
10 июня, 14:35
 
Свердловская областьСвердловская областьРоссияБелоруссияЛюдмила Бабушкина
 
 
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